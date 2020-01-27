«12 жизней за чужую прибыль»: пикет в поддержку трудовых мигрантов прошел в Томске

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Активисты Томского отделения ЛКСМ провели пикет в защиту прав трудящихся и улучшений условий их труда. Поводом для пикета стал пожар в Асиновском районе, в результате которого погибли 12 рабочих лесоперерабатывающего предприятия. Они жили в продуваемом холодном помещении, не предназначенном для жилья.

В мероприятии участвовали порядка десяти человек. Активисты в течение часа стояли на площади перед ДК «Авангард». По словам журналиста ТВ2, прохожие интересовались причиной и целью мероприятия. Некоторые о случившейся трагедии не знали.

«Комсомольцы города Томска выражают свои соболезнования семьям погибших рабочих в Причулымском, — прокомментировал ТВ2 организатор пикета, секретарь томского отделения Вячеслав Третьяков. — К сожалению, произошедшая трагедия не является чем-то исключительным для российских рабочих. Можно лишь вспомнить одну из последних ситуаций, произошедшую в Красноярском крае, где также после прорыва дамбы погибли простые рабочие. И не имеет значения — какой национальности был бизнесмен (на чем акцентируют внимание некоторые политические фигуры). Русский или китайский — это не имеет значения. Не имеет никакого значения национальность эксплуататора и эксплуатируемого. Страдают простые трудящиеся и задача каждого сознательного гражданина » проявить свою солидарность», — рассказал он.

Напомним, пожар в деревянном одноэтажном здании на территории предприятия по переработке древесины произошел в ночь с 20 на 21 января. Его площадь составила 208 кв. метров. Изначально сообщалось о пяти погибших, однако вскоре их количество увеличилось до 11 человек — десяти граждан Узбекистана и одной россиянки. Двоим удалось спастись. При этом в доме было зарегистрировано 14 человек и местонахождение одного из них было неизвестно.

23 января был организован дополнительный осмотр места происшествия. В ходе него и были обнаружены останки 12-го погибшего. В настоящее время завершается экспертиза установления личности погибшего. Тела опознанных выданы для захоронения.

После пожара губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил проверить условия проживания рабочих деревообрабатывающих предприятий. Проверкой условий проживания трудовых мигрантов занялась и областная прокуратура.