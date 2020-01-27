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27 января,
2020
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«12 жизней за чужую прибыль»: пикет в поддержку трудовых мигрантов прошел в Томске

Валентина Анкудинова
Валентина Анкудинова
14 минут назад

Активисты Томского отделения ЛКСМ провели пикет в защиту прав трудящихся и улучшений условий их труда. Поводом для пикета стал пожар в Асиновском районе, в результате которого погибли 12 рабочих лесоперерабатывающего предприятия. Они жили в продуваемом холодном помещении, не предназначенном для жилья.

«12 жизней за чужую прибыль»: пикет в поддержку трудовых мигрантов прошел в Томске

В мероприятии участвовали порядка десяти человек. Активисты в течение часа стояли на площади перед ДК «Авангард». По словам журналиста ТВ2, прохожие интересовались причиной и целью мероприятия. Некоторые о случившейся трагедии не знали.


«Комсомольцы города Томска выражают свои соболезнования семьям погибших рабочих в Причулымском, — прокомментировал ТВ2 организатор пикета, секретарь томского отделения Вячеслав Третьяков. — К сожалению, произошедшая трагедия не является чем-то исключительным для российских рабочих. Можно лишь вспомнить одну из последних ситуаций, произошедшую в Красноярском крае, где также после прорыва дамбы погибли простые рабочие. И не имеет значения — какой  национальности был бизнесмен (на чем акцентируют внимание некоторые политические фигуры). Русский или китайский — это не имеет значения. Не имеет никакого значения национальность эксплуататора и эксплуатируемого. Страдают простые трудящиеся и задача каждого сознательного гражданина » проявить свою солидарность», — рассказал он.

«12 жизней за чужую прибыль»: пикет в поддержку трудовых мигрантов прошел в Томске

Напомним, пожар в деревянном одноэтажном здании на территории предприятия по переработке древесины произошел в ночь с 20 на 21 января. Его площадь составила 208 кв. метров. Изначально сообщалось о пяти погибших, однако вскоре их количество увеличилось до 11 человек — десяти граждан Узбекистана и одной россиянки. Двоим удалось спастись. При этом в доме было зарегистрировано 14 человек и местонахождение одного из них было неизвестно.


23 января был организован дополнительный осмотр места происшествия. В ходе него и были обнаружены останки 12-го погибшего. В настоящее время завершается экспертиза установления личности погибшего. Тела опознанных выданы для захоронения.


После пожара губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил проверить условия проживания рабочих деревообрабатывающих предприятий. Проверкой условий проживания трудовых мигрантов занялась и областная прокуратура.

«12 жизней за чужую прибыль»: пикет в поддержку трудовых мигрантов прошел в Томске

Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». По предварительной версии, причиной пожара стало возгорание электрообогревателя. Расследование дела находится на контроле в центральном аппарате СК.


Все погибшие являлись работниками ООО «Грин Вуд». Директор ООО «Грин Вуд» – Сунь Аньни. Накануне ее задержали сотрудники ФСБ и СКР в одной из гостиниц Томска. По данным СКР, свою вину она не признает. 

«12 жизней за чужую прибыль»: пикет в поддержку трудовых мигрантов прошел в Томске
«12 жизней за чужую прибыль»: пикет в поддержку трудовых мигрантов прошел в Томске
«12 жизней за чужую прибыль»: пикет в поддержку трудовых мигрантов прошел в Томске
«12 жизней за чужую прибыль»: пикет в поддержку трудовых мигрантов прошел в Томске
«12 жизней за чужую прибыль»: пикет в поддержку трудовых мигрантов прошел в Томске
«12 жизней за чужую прибыль»: пикет в поддержку трудовых мигрантов прошел в Томске

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