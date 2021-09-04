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12 сентября при томской синагоге откроется молодежный образовательный центр

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Томская еврейская община завершила строительство образовательного центра при синагоге. Он откроется 12 сентября, сообщает РИА Томск со ссылкой на лидера общины Леви Каминецкого.

Напомним, томская еврейская община в 2016 году запланировала построить при синагоге Дом еврейской молодежи и Центр толерантности. Летом в 2016 году строительство было приостановлено, а осенью 2017 — возобновилось.

«Открытие будет 12 сентября. Поскольку сейчас COVID, праздник пройдет прямо во дворе нашего центра. И, соответственно, есть еще ограничения по количеству людей, там вход для приглашенных... Что там будет? Будет группа дневного пребывания и ухода за детьми, центр для детей с ограниченными возможностями здоровья, детская мастерская, столовая, спортивный зал, библиотека – много всего», – рассказал РИА Томск Каминецкий.

В центре будут организованы группы дневного пребывания для детей, языковые курсы по ивриту и английскому, библиотека. Посещать его сможет любой желающий.

Автор:  предоставил Леви Каминецкий
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