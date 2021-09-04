12 сентября при томской синагоге откроется молодежный образовательный центр

«Открытие будет 12 сентября. Поскольку сейчас COVID, праздник пройдет прямо во дворе нашего центра. И, соответственно, есть еще ограничения по количеству людей, там вход для приглашенных... Что там будет? Будет группа дневного пребывания и ухода за детьми, центр для детей с ограниченными возможностями здоровья, детская мастерская, столовая, спортивный зал, библиотека – много всего», – рассказал РИА Томск Каминецкий.