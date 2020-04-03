12 пациентов томских больниц ждут результата анализа на коронавирус

В инфекционных отделениях Томска лечение проходят 31 человек: 16 — в больнице №3, 15 — в детской инфекционной больнице имени Сибирцева. В Северске — один человек. У 19-ти пациентов тесты отрицательные, остальные в работе.
В инфекционных отделениях больниц других муниципалитетов пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию нет.
В Томской области по-прежнему два человека, которые в настоящий момент болеют коронавирусной инфекцией. За последние сутки в России зарегистрирован 771 случай новой коронавирусной инфекции в 29 регионах страны. Всего в стране зарегистрировано 3548 заболевших в 76 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 235 человек.
В регионе действует режим полной самоизоляции. До 15 апреля томичам рекомендуется сидеть дома. На улицу можно выходить, если надо в ближайший магазин за продуктами, на работу, выбросить мусор или погулять с собакой.
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