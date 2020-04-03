12 пациентов томских больниц ждут результата анализа на коронавирус

В инфекционных отделениях Томска лечение проходят 31 человек: 16 — в больнице №3, 15 — в детской инфекционной больнице имени Сибирцева. В Северске — один человек. У 19-ти пациентов тесты отрицательные, остальные в работе.





В инфекционных отделениях больниц других муниципалитетов пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию нет.