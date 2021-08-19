12 миллионов рублей получит мэрия Томска на ремонт дорог и проездов

Мэрия Томска получит из областного бюджета 12 миллионов рублей на ремонт дорог и проездов, сообщается в телеграм-канале городской администрации. Такое решение озвучил заместитель губернатора Томской области по территориальному развитию Анатолий Рожков на выездном совещании. Вместе с и.о. мэра Томска Михаилом Ратнером он побывал на улице Короленко и в переулке Овражном.



12 миллионов рублей поступят в городской бюджет из резервного фонда администрации региона. На эти средства в текущем году в Томске будут отремонтированы 11 дорог 2-й и 3-й категорий. Это в переулке Овражном, на улицах Барнаульской, Красноярской, Крымской, Набережной озера, Энергетиков (от улицы Хмельницкого до улицы Короленко), Короленко (от улицы Энергетиков до поселка Ново-Карьерный), Бородинской, Ивана Черных (от улицы Мичурина до улицы Суворова), а также в Светлом и автодорога в поселок Штамово.

По состоянию этих дорог, как сообщает пресс-служба мэрии, в администрации районов Томска поступало наибольшее количество жалоб от горожан.