12-местные гондолы, 5 тысяч человек в час: какой будет канатная дорога к кампусу

Канатная дорога, строительство которой планируется в рамках проекта студенческого кампуса на левом берегу Томи, сможет перевозить примерно 4,9 тысяч человек в час в каждую сторону. Об этом в интервью Центру управления регионом (ЦУР) рассказал Евгений Плетнев, замгендиректора группы компаний «Гранит», которая вместе с Газпромбанком подала инициативу об участии в проекте по созданию кампуса.

По словам Плетнева, в 12-местных кабинках-«гондолах» смогут передвигаться маломобильные люди и люди с детскими колясками. Дорога сможет за два часа перевезти в обе стороны по 9-10 тысяч человек, на обоих берегах будут установлены станции посадки и высадки пассажиров, также будет установлено несколько опор, одна из которых, скорее всего, будет находиться в воде.

«Это инновационная канатная дорога, последняя модель у [австрийско-швейцарского] производителя Доппельмайр, она будет двигаться со скоростью 7 метров в секунду (25,2 км/ч, — прим. ТВ2)», — рассказал Плетнев.

Дорога будет рассчитана на сибирскую зиму, производитель пообещал, что она продолжит работу даже при температуре в -40 градусов. В морозы там будут использоваться дополнительные аккумуляторы, в кабинках предусмотрен подогрев сидений, также «гондолы» отапливаются. Гарантия на конструкции составляет 20-25 лет, после этого на канатной дороге будут проводить плановый осмотр и при необходимости менять основные элементы.

Плюс есть балансир для того, чтобы при сильном ветре кабинки находились в стабильном положении, то есть даже при ветре в 14-15 м/с она будет работать. Если ветер будет больше, дорога встает в аварийный режим, в любом случае гондола доходит до станции, зависших над рекой кабинок с людьми не будет.

Проектирование дороги займет примерно 9-10 месяцев, еще около полугода уйдет на строительство. Так как канатная дорога — особо опасный объект, проект будет проходить не региональную, а московскую Главгосэкспертизу. Планируется, что из-за риска подтопления на левом берегу появятся гидротехнические сооружения в виде дамбы, а сама посадочная станция будет находиться выше уровня земли.

Сейчас в России есть большая программа внедрения канатных дорог в сферу городской инфраструктуры. Это достаточно комфортное средство передвижения, — добавил Плетнев — действующий фуникулер есть во Владивостоке, Нижнем Новгороде, сейчас проектируется канатная дорога в Дербенте.

Напомним, о строительстве студенческого кампуса на 20 тысяч мест стало известно в июне 2019 года. Его планируется возвести в рамках президентского национального проекта «Образование». Помимо корпусов общежитий, в кампусе разместят спортивные объекты, общественные пространства для образования и творчества, техно- и природные парки. В июле премьер-министр Михаил Мишустин пообещал выделить на строительство кампуса 18 млрд. рублей из федерального бюджета.

При этом против канатной дороги выступал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Он заявил, что является «идеологом строительства вантового моста примерно в этом же месте» и планирует вернуться к этому проекту после строительства «канатки».