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03 января,
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12 домов отдали в «Аренду за рубль» в 2019 году

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

В 2019 году администрация Томска заключила с инвесторами 12 соглашений по передаче зданий в аренду для восстановления исторического облика, сообщает пресс-служба мэрии.


Это объекты по адресам: ул. Гоголя, 14а, 14, 14/3, 14/4, 14/6, Советская, 93, пер. Кустарный, 4, 6, ул. Свердлова, 4, ул. Красноармейская, 75, 78, ул. Лермонтова, 24. В числе арендаторов 5 частных и 7 юридических лиц, некоторые взяли сразу по два объекта. Согласно договорным отношениям, они должны завершить подготовку проекта в течение двух лет и приступить к восстановлению зданий.

12 домов отдали в «Аренду за рубль» в 2019 году

В течение 2019 года были полностью восстановлены и получили льготу три объекта по адресам: Пушкина, 5, Кирова, 27а, Фрунзе, 32, еще в двух домах – на ул. Пушкина, 24 и ул. Октябрьская, 30 – работы практически завершены.


Напомним, ранее мэр Томска Иван Кляйн поручил сформировать перечень из 60 домов, которые будут переданы в аренду с условием восстановления за ближайшие 5 лет.


В общей сложности уже 27 деревянных домов, представляющих историческую ценность, переданы инвесторам в рамках проекта «Аренда за рубль». 


В настоящее время на торги выставлено 13 объектов по адресам: ул. Гоголя, 50/1; ул. Никитина, 2а; ул. Советская, 8; ул. Советская, 8б; пер. Кононова, 4; ул. Татарская, 2; ул. Максима Горького, 30; ул. Шишкова, 6; ул. Шишкова, 8; ул. Центральная, 9; пр. Ленина, 23/1; ул. Гоголя, 18/1; пер. Батенькова, 18, стр. 1.

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