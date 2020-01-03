12 домов отдали в «Аренду за рубль» в 2019 году

В 2019 году администрация Томска заключила с инвесторами 12 соглашений по передаче зданий в аренду для восстановления исторического облика, сообщает пресс-служба мэрии.





Это объекты по адресам: ул. Гоголя, 14а, 14, 14/3, 14/4, 14/6, Советская, 93, пер. Кустарный, 4, 6, ул. Свердлова, 4, ул. Красноармейская, 75, 78, ул. Лермонтова, 24. В числе арендаторов 5 частных и 7 юридических лиц, некоторые взяли сразу по два объекта. Согласно договорным отношениям, они должны завершить подготовку проекта в течение двух лет и приступить к восстановлению зданий.