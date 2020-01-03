12 домов отдали в «Аренду за рубль» в 2019 году

В 2019 году администрация Томска заключила с инвесторами 12 соглашений по передаче зданий в аренду для восстановления исторического облика, сообщает пресс-служба мэрии.
Это объекты по адресам: ул. Гоголя, 14а, 14, 14/3, 14/4, 14/6, Советская, 93, пер. Кустарный, 4, 6, ул. Свердлова, 4, ул. Красноармейская, 75, 78, ул. Лермонтова, 24. В числе арендаторов 5 частных и 7 юридических лиц, некоторые взяли сразу по два объекта. Согласно договорным отношениям, они должны завершить подготовку проекта в течение двух лет и приступить к восстановлению зданий.
В течение 2019 года были полностью восстановлены и получили льготу три объекта по адресам: Пушкина, 5, Кирова, 27а, Фрунзе, 32, еще в двух домах – на ул. Пушкина, 24 и ул. Октябрьская, 30 – работы практически завершены.
Напомним, ранее мэр Томска Иван Кляйн поручил сформировать перечень из 60 домов, которые будут переданы в аренду с условием восстановления за ближайшие 5 лет.
В общей сложности уже 27 деревянных домов, представляющих историческую ценность, переданы инвесторам в рамках проекта «Аренда за рубль».
В настоящее время на торги выставлено 13 объектов по адресам: ул. Гоголя, 50/1; ул. Никитина, 2а; ул. Советская, 8; ул. Советская, 8б; пер. Кононова, 4; ул. Татарская, 2; ул. Максима Горького, 30; ул. Шишкова, 6; ул. Шишкова, 8; ул. Центральная, 9; пр. Ленина, 23/1; ул. Гоголя, 18/1; пер. Батенькова, 18, стр. 1.