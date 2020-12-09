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09 декабря,
2020
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12 декабря откроется выставка фотографий «По пути Аввакума: Кеть. 400 лет спустя»

ТВ2
ТВ2
3 часа назад
12 декабря откроется выставка фотографий «По пути Аввакума: Кеть. 400 лет спустя»
Фото: Юлия Корнева

Эта выставка приурочена к открытию Тихоно-Аввакумовских чтений, посвященных 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума.


Чтения откроются выставкой, составленной из фотографий, сделанных съемочной группой ТВ2 во время экспедиции в поисках Кетского острога.


Эта экспедиция состоялась в августе 2020 года. Прошла по маршруту, по которому четыреста лет назад пролегал основной путь из Москвы на Дальний Восток. Правда, на то, чтобы подняться 800 км по Кети от Оби, у путешественников того времени уходило два-три месяца. Но современные путешественники облегчили себе задачу и пошли по течению. Для этого с лодками и вездеходами они отправились в Енисейск Красноярского края. И дошли волоком на вездеходах и по реке на лодках до Белого Яра.


В экспедицию в августе отправились шесть старообрядцев. В том числе два священника. Отец Никола из Томска и отец Анатолий из Гари Томской области. Этим путем по Кети шел в ссылку протопоп Аввакум. Так что мечта староверов почтить память протопопа счастливо пересеклась с идеей томского путешественника Алексея Гапонова найти первый Кетский острог.


Фильм «Кеть. 400 лет спустя» Экспедиции ТВ2 на сегодняшний день посмотрели 1 миллион 196 тысяч человек.

12 декабря откроется выставка фотографий «По пути Аввакума: Кеть. 400 лет спустя»
Фото: Александр Сакалов

Открытие выставки фотографий состоится 12 декабря в субботу в 12 часов в Томском областном доме искусств, по адресу: ул. Шишкова, 10. На открытии можно будет встретится с экспедиционной командой: старообрядцами, руководителем экспедиции Алексеем Гапоновым и журналистами ТВ2 Юлией Корневой и Александром Сакаловым.

15 декабря в рамках чтений в 14 часов состоится презентация книги Сергея Усика «Исход. История семьи Лыковых».


Выставка будет работать до конца декабря.

12 декабря откроется выставка фотографий «По пути Аввакума: Кеть. 400 лет спустя»
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