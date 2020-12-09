12 декабря откроется выставка фотографий «По пути Аввакума: Кеть. 400 лет спустя»

Эта выставка приурочена к открытию Тихоно-Аввакумовских чтений, посвященных 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума.





Чтения откроются выставкой, составленной из фотографий, сделанных съемочной группой ТВ2 во время экспедиции в поисках Кетского острога.





Эта экспедиция состоялась в августе 2020 года. Прошла по маршруту, по которому четыреста лет назад пролегал основной путь из Москвы на Дальний Восток. Правда, на то, чтобы подняться 800 км по Кети от Оби, у путешественников того времени уходило два-три месяца. Но современные путешественники облегчили себе задачу и пошли по течению. Для этого с лодками и вездеходами они отправились в Енисейск Красноярского края. И дошли волоком на вездеходах и по реке на лодках до Белого Яра.





В экспедицию в августе отправились шесть старообрядцев. В том числе два священника. Отец Никола из Томска и отец Анатолий из Гари Томской области. Этим путем по Кети шел в ссылку протопоп Аввакум. Так что мечта староверов почтить память протопопа счастливо пересеклась с идеей томского путешественника Алексея Гапонова найти первый Кетский острог.





Фильм «Кеть. 400 лет спустя» Экспедиции ТВ2 на сегодняшний день посмотрели 1 миллион 196 тысяч человек.