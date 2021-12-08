12 декабря начинает курсировать новый скорый поезд между Томском и Новосибирском

С 12 декабря на маршрут Томск-2 — Новосибирск назначен новый скорый поезд № 869/870, сообщает пресс-служба областной администрации. Время маршрута от отъезда до прибытия составит пять часов пять минут.

Скорый поезд будет курсировать по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Отправляться со станции Томск-2 он будет в 6.35, со станции Томск-1 в 6.58, а прибывать на станцию Новосибирск-главный в 11.30. В обратном направлении поезд будет отправляться по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям со станции Новосибирск-главный в 17.30, прибывать на станцию Томск-1 в 22.00, на станцию Томск-2 в 22.19 по местному времени. Продолжительность пути следования — 4 часа 49 минут.

В пути предусмотрены шесть остановок: на станциях Томск-1, Тайга-2, Яшкино, Юрга-1, Болотная и Мошково. Стоимость проезда по полному маршруту составит от 650 рублей в зависимости от класса обслуживания вагона. Билеты можно приобрести на сайте «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.

В состав поезда входят вагоны трех классов, кафе и детская игровая зона. В вагонах первого класса предусмотрены купе с мягкими креслами, столиками и телевизорами, второго класса — ряды комфортных кресел с откидными столиками. В вагонах третьего класса — купе по шесть мест с диванами и широкими проходами между пассажирскими местами.