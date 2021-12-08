Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. 12 декабря начинает курсировать новый скорый поезд между Томском и Новосибирском
Новости

12 декабря начинает курсировать новый скорый поезд между Томском и Новосибирском

ТВ2 ТВ2

С 12 декабря на маршрут Томск-2 — Новосибирск назначен новый скорый поезд № 869/870, сообщает пресс-служба областной администрации. Время маршрута от отъезда до прибытия составит пять часов пять минут.

Скорый поезд будет курсировать по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Отправляться со станции Томск-2 он будет в 6.35, со станции Томск-1 в 6.58, а прибывать на станцию Новосибирск-главный в 11.30. В обратном направлении поезд будет отправляться по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям со станции Новосибирск-главный в 17.30, прибывать на станцию Томск-1 в 22.00, на станцию Томск-2 в 22.19 по местному времени. Продолжительность пути следования — 4 часа 49 минут.

В пути предусмотрены шесть остановок: на станциях Томск-1, Тайга-2, Яшкино, Юрга-1, Болотная и Мошково. Стоимость проезда по полному маршруту составит от 650 рублей в зависимости от класса обслуживания вагона. Билеты можно приобрести на сайте «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.

В состав поезда входят вагоны трех классов, кафе и детская игровая зона. В вагонах первого класса предусмотрены купе с мягкими креслами, столиками и телевизорами, второго класса — ряды комфортных кресел с откидными столиками. В вагонах третьего класса — купе по шесть мест с диванами и широкими проходами между пассажирскими местами.

фото иллюстративное
Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.