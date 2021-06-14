В Госдуме предлагают ввести штрафы для ковид-диссидентов

С идеей ввести штрафы на фоне нового всплеска заболеваемости COVID-19 выступила член комитета госдумы по бюджету и налогам, депутат от КПРФ Вера Ганзя. Об этом она написала на свой странице в Facebook.

«В Госдуме, и в Москве в целом, снова введены жёсткие ограничения. Новая волна инфекции постепенно нарастает в большинстве стран и нашу в том числе. А поэтому берегитесь. Выполняйте предписания Роспотребнадзора. Будьте предельно ответственны. Кто не поставил прививку, советую поставить. Но никто вас принуждать не станет. Если даже все равно заболеете, инфекция будет протекать легче. Для тех, кто сам до сих пор не верит в КОВИД - 19 и пытается убеждать в этом окружающих, должна быть предусмотрена мера ответственности. Не верь сам, но не надо подвергать риску других. Тех, кто не выполняет элементарных мер безопасности, опять будут вразумлять рублём. Иначе из этой КОВИДной ямы не выбраться», — написала Вера Ганзя.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин призвал жителей региона пройти вакцинацию от СOVID-19 и соблюдать масочный режим.





Масочный режим и запрет на массовые мероприятия сохранятся в Томской области до 30 июня. При посещении общественных учреждений, включая торговые центры, пункты питания, других учреждений сферы услуг и образования необходимо обязательно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования — правильно носить маски, обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию. В общественном транспорте, включая такси, соблюдение масочного режима также обязательно. В учреждениях культуры, социальной и образовательной сферы должна проводиться термометрия всех входящих.





Замгубернатора Иван Деев пояснил, что в регионе сохраняется высокая степень опасности заражения вирусными инфекциями, уровень заболеваемости ОРВИ и СOVID-19 предполагает обязательное ношение масок в местах скопления людей. За несоблюдение масочного режима, введенного на территории всей России главным санитарным врачом, предусмотрена административная ответственность юридических и физических лиц.





Для тех, кто не носит маски, грозит административное наказание по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС». Штраф составляет для физических лиц от одной тысячи до 30 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей.​









Всего с начала пандемии в Томской области новой коронавирусной инфекцией заразились 33 281 томич, из них 31 931 человек выздоровел.





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