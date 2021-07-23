117 случаев ковида подтвердили в Томской области за сутки

117 случаев ковида подтвердили в Томской области за последние сутки. Выписали 29 человек.

В целом, в регионе коронавирус подтвердился у 36204 человек. Из них 33174 пациента уже здоровы.

В данную статистику не входит Северск. По состоянию на 21 июля​​ на территории города с начала пандемии выявлено​ ​8906 случаев заболевания. Выздоровело 8157 человек. На лечении в респираторном госпитале находятся 168 ​​пациентов,​ 474​​​ пациента получают лечение амбулаторно.