117 случаев ковида подтвердили в Томской области за сутки
117 случаев ковида подтвердили в Томской области за последние сутки. Выписали 29 человек.
В целом, в регионе коронавирус подтвердился у 36204 человек. Из них 33174 пациента уже здоровы.
В данную статистику не входит Северск. По состоянию на 21 июля на территории города с начала пандемии выявлено 8906 случаев заболевания. Выздоровело 8157 человек. На лечении в респираторном госпитале находятся 168 пациентов, 474 пациента получают лечение амбулаторно.
В целом, в стране коронавирус подтвержден у 6 078 522 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 5 450 004 человек. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 23.07.2021 остаются 1 243 858 человек.
За сутки в России заболели 24 471 человек. Накануне было известно о 23 704 заболевших.
За сутки умерли 796 человека с ковидом. Накануне скончались 783 пациента. В целом, по данным оперштаба, общее число летальных исходов от ковида составляет 151 501 человек.