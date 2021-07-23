{{ currentDate }}
Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Поддержать
Главная Новости 117 случаев ковида подтвердили в Томской области за сутки
Новости

117 случаев ковида подтвердили в Томской области за сутки

ТВ2
ТВ2 ТВ2
2 часа назад

117 случаев ковида подтвердили в Томской области за последние сутки. Выписали 29 человек.

В целом, в регионе коронавирус подтвердился у 36204 человек. Из них 33174 пациента уже здоровы. 

В данную статистику не входит Северск. По состоянию на 21 июля​​ на территории города с начала пандемии выявлено​ ​8906 случаев заболевания. Выздоровело 8157 человек. На лечении в респираторном госпитале находятся 168 ​​пациентов,​ 474​​​ пациента получают лечение амбулаторно. 

В целом, в стране коронавирус подтвержден у 6 078 522 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 5 450 004 человек. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 23.07.2021 остаются 1 243 858 человек. 

За сутки в России заболели 24 471 человек. Накануне было известно о 23 704 заболевших.

За сутки умерли 796 человека с ковидом. Накануне скончались 783 пациента. В целом, по данным оперштаба, общее число летальных исходов от ковида составляет 151 501 человек.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.