117 новых случаев коронавируса зафиксировали в Томской области за последние сутки

117 случаев заражения коронавирусом официально выявили в Томской области за последние сутки. Вылечились от инфекции 446 человек. О новых летальных случаях не сообщается.
Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 63 319 человек, 54 255 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 685 человек.
Напомним, что в данную статистику не входит Северск. По данным на 12 января, в городе за все время выявили 17 516 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 17 048 человек.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 946. Зафиксировано 745 летальных исходов, выздоровели — 26 346 человек.
Добавим, что президент РФ Владимир Путин заявил на совещании с правительством, что Россия находится на пороге нового роста заболеваемости коронавирусом, сообщает «Интерфакс».
Очевидно то, что мы находимся в очень сложной ситуации сегодня, в ситуации преддверия возможных новых вспышек, тем более, что праздники большие, общение между людьми было очень интенсивное в это время. Это не может не сказаться на эпидемиологической ситуации в стране.
У России, по словам Путина, «есть хотя бы пара недель, чтобы подготовиться» к росту заболеваемости.
«Здесь нужна мобилизация учреждений разного рода: и федеральных, и региональных, и отраслевых. Нужно со всеми проработать и быть готовыми к возможным ударам этого вируса на новом витке», — сказал он.
Путин также указал на необходимость нарастить темпы вакцинации от COVID-19, поручив премьеру Михаилу Мишустину «в самое ближайшее время проработать этот вопрос с регионами страны».