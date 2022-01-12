Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. 117 новых случаев коронавируса зафиксировали в Томской области за последние сутки
Новости

117 новых случаев коронавируса зафиксировали в Томской области за последние сутки

ТВ2 ТВ2

117 случаев заражения коронавирусом официально выявили в Томской области за последние сутки. Вылечились от инфекции 446 человек. О новых летальных случаях не сообщается.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 63 319 человек, 54 255 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 685 человек.

Напомним, что в данную статистику не входит Северск. По данным на 12 января, в городе за все время выявили 17 516 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 17 048 человек.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 946. Зафиксировано 745 летальных исходов, выздоровели — 26 346 человек.

Добавим, что президент РФ Владимир Путин заявил на совещании с правительством, что Россия находится на пороге нового роста заболеваемости коронавирусом, сообщает «Интерфакс».

Очевидно то, что мы находимся в очень сложной ситуации сегодня, в ситуации преддверия возможных новых вспышек, тем более, что праздники большие, общение между людьми было очень интенсивное в это время. Это не может не сказаться на эпидемиологической ситуации в стране.

У России, по словам Путина, «есть хотя бы пара недель, чтобы подготовиться» к росту заболеваемости.

«Здесь нужна мобилизация учреждений разного рода: и федеральных, и региональных, и отраслевых. Нужно со всеми проработать и быть готовыми к возможным ударам этого вируса на новом витке», — сказал он.

Путин также указал на необходимость нарастить темпы вакцинации от COVID-19, поручив премьеру Михаилу Мишустину «в самое ближайшее время проработать этот вопрос с регионами страны».

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.