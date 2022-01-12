117 новых случаев коронавируса зафиксировали в Томской области за последние сутки

117 случаев заражения коронавирусом официально выявили в Томской области за последние сутки. Вылечились от инфекции 446 человек. О новых летальных случаях не сообщается.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 63 319 человек, 54 255 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 685 человек.

Напомним, что в данную статистику не входит Северск. По данным на 12 января, в городе за все время выявили 17 516 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 17 048 человек.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 946. Зафиксировано 745 летальных исходов, выздоровели — 26 346 человек.