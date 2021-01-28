115 случаев коронавируса подтвердили в Томской области

По итогам суток в Томской области подтверждено 115 новых случаев коронавируса, на 13 больше, чем днем ранее. Суточное число выздоровевших, напротив, снизилось: на 4 выписанных пациента меньше – 128 человек. Область спустилась на три ступени и теперь занимает 30 позицию среди регионов России с наименьшим приростом новых случаев COVID-19.