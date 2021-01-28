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28 января,
2021
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Новости

115 случаев коронавируса подтвердили в Томской области

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

По итогам суток в Томской области подтверждено 115 новых случаев коронавируса, на 13 больше, чем днем ранее. Суточное число выздоровевших, напротив, снизилось: на 4 выписанных пациента меньше – 128 человек. Область спустилась на три ступени и теперь занимает 30 позицию среди регионов России с наименьшим приростом новых случаев COVID-19.

115 случаев коронавируса подтвердили в Томской области

С начала пандемии ковид, по официальным данным, подтвердили у 3,79 млн человек. Свыше 600 тысяч человек продолжают лечение.


Умерли, по данным оперштаба, 71 651 человек.

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