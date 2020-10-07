110 случаев коронавируса подтвердили за сутки в Томской области

За сутки в Томской области подтвердили 110 случаев заболевания коронавирусом. Регион вошел в топ-25 регионов по числу выявленных случаев COVID-19, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 56 человек, у 45-ти есть признаки ОРВИ, у 9-ти пневмония.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 11 115 в 85 регионах.

Всего на сегодняшний день в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 248 619 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов составляет 995 275 человек. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 07.10.2020 остается 237 371 человек.





За весь период по России умерли 21 865 пациентов.



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