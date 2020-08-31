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31 августа,
2020
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110 новых случаев коронавируса подтвердили в Томской области за сутки

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

110 случаев коронавируса подтвердили в Томской области за сутки. Общее число заболевших в регионе достигло 5706 человек.


Наибольшая часть заболевших COVID-19 — это пациенты из ранее выявленного очага в стационарном социальном учреждении. Ранее в регионе в одном из домов-интернатов обнаружили новый очаг коронавируса. Было взято 187 ПЦР-тестов среди проживающих и персонала, минимум 51 тест показал положительный результат. Все проживающие с подтвержденным тестом на COVID-19 госпитализированы в медико-санитарную часть № 2 Томска и в Томскую районную больницу, на базе которой действует респираторный госпиталь для пациентов с коронавирусом. Состояние разной степени тяжести, в том числе бессимптомные.


Из всех заболевших за последние сутки 88 человек не имеют симптомов заболевания, у 17-ти признаки ОРВИ, у пяти пневмония.

Двое пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, скончались. По информации регионального штаба, оба пациента находились в группе риска по возрасту,  инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью. Также у одного пациента были осложнения в виде респираторного дистресс-синдрома, у второго — хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы.


За сутки вылечились 15 человек.


С начала пандемии вылечились 4696 человек. Заболели 5706 человек. Скончались — 69 пациентов.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, Томская область остается одним из последних регионов, которые находятся на первом этапе снятия эпидемиологических ограничений. В регионе до 30 сентября продлили режим повышенной готовности. По-прежнему остаются под запретом массовые мероприятия в закрытых помещениях, не работают кинотеатры, театры, в транспорте и общественных местах действует масочный режим. 

За последние сутки в целом в России проведено 269 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 211 940 человек. 


Всего в стране нарастающим итогом выявлено 995 319 заболевших.  Число выздоровевших пациентов увеличилось до 809 387 человек. 
 
За весь период в России от коронавируса скончались 17 176 человек. 



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