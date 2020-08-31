110 новых случаев коронавируса подтвердили в Томской области за сутки

110 случаев коронавируса подтвердили в Томской области за сутки. Общее число заболевших в регионе достигло 5706 человек.





Наибольшая часть заболевших COVID-19 — это пациенты из ранее выявленного очага в стационарном социальном учреждении. Ранее в регионе в одном из домов-интернатов обнаружили новый очаг коронавируса. Было взято 187 ПЦР-тестов среди проживающих и персонала, минимум 51 тест показал положительный результат. Все проживающие с подтвержденным тестом на COVID-19 госпитализированы в медико-санитарную часть № 2 Томска и в Томскую районную больницу, на базе которой действует респираторный госпиталь для пациентов с коронавирусом. Состояние разной степени тяжести, в том числе бессимптомные.





Из всех заболевших за последние сутки 88 человек не имеют симптомов заболевания, у 17-ти признаки ОРВИ, у пяти пневмония.