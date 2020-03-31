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31 марта,
2020
Новости

11 томских компаний запустили пошив многоразовых масок

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Больше десяти компаний в Томской области запустили на своих производствах пошив медицинских масок, сообщает пресс-служба обладминистрации.


«Наши предприятия оперативно отреагировали на появление повышенного спроса на защитные маски. Кроме 11 компаний, еще как минимум три организации планируют начать их производство», — сообщила начальник регионального департамента потребительского рынка Наталия Забавнова.


Цена многоразовых масок из хлопка и марли будет варьироваться от 22 до 70 рублей. Их будут шить на заказ: 


  • «Милослава»  (реализует в розницу в фирменных магазинах и отделах «Милослава») — 8-923-428-01-10;

  • «Швейная фабрика «Царина» — (3822) 91-41-43, 91-42-49;

  • Салон-ателье «Maglena» — (3822) 51-71-78, 51-20-30;

  • «ИНФИНИТИ» (ЗАТО Северск) — (3823) 77-31-32;

  • «FRESH ТЕКСТИЛЬ» (продажа в розницу в магазинах компании по адресам: ул. Смирнова, 30; ул. Бердская, 31) — (3822) 90-15-00;

  • Алфимов Д.Ю. — 8-960-973-87-67;

  • УФСИН России по Томской области — 8-923-443-03-55;

  • «Огнера» — 8-953-919-20-42;

  • Чепурнова Е.О. — 8-913-802-63-26;

  • «Фиора» — 8-913-804-87-55;

  • «Связь Капитал» — 8-913-850-58-56.



Ранее сообщалось, что с начала года цена на медицинские маски выросла в аптеках Томской области: с 1,5-3 рублей до 9 рублей за штуку. При этом во многих аптеках медицинских масок нет. Президент РФ заявил, что у аптек, повысивших цены на противовирусные препараты  и маски, нужно отбирать лицензии, а правительство ограничило вывоз из страны ряда медицинских изделий и средств индивидуальной защиты до июня 2020 года.


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