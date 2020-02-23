11 машин сгорели в пожаре под Томском

Крупный пожар произошел в металлическом ангаре в селе Корнилово Томского района. Там взорвался газовый баллон, сгорели 11 машин.

Сообщение о пожаре поступило 23 февраля в 02.49. В ангаре находилось 12 единиц техники (два КамАЗа, асфальтоукладчик, фронтальный погрузчик, два асфальтобетонных катка, автомобиль Hyundai Tucson, фреза дорожная Virtgen, два экскаватора-погрузчика, кран-манипулятор, Газель) и вспомогательное строительное оборудование.

«На момент прибытия первого подразделения ангар был полностью охвачен огнем, внутри произошел взрыв газового баллона. Пожарные эвакуировали автомобиль Газель и восемь газовых и кислородных баллонов», — сообщает пресс-служба регионального МЧС.



Ликвидировали огонь в 05.22. В результате сгорели и частично обрушились конструкции ангара, сгорело 11 единиц техники и оборудование. Площадь пожара составила 600 кв. м. Причина пожара устанавливается.





В тушении участвовали 32 человека, было задействовано семь единиц техники.





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