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23 февраля,
2020
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11 машин сгорели в пожаре под Томском

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Крупный пожар произошел в металлическом ангаре в селе Корнилово Томского района. Там взорвался газовый баллон, сгорели 11 машин.

Сообщение о пожаре поступило 23 февраля в 02.49. В ангаре находилось 12 единиц техники (два КамАЗа,  асфальтоукладчик,  фронтальный погрузчик, два  асфальтобетонных катка, автомобиль Hyundai Tucson, фреза дорожная Virtgen, два экскаватора-погрузчика, кран-манипулятор, Газель) и вспомогательное строительное оборудование.

«На момент прибытия первого подразделения ангар был полностью охвачен огнем, внутри произошел взрыв газового баллона. Пожарные эвакуировали автомобиль Газель и восемь газовых и кислородных баллонов», — сообщает пресс-служба регионального МЧС.


Ликвидировали огонь в 05.22. В результате сгорели и частично обрушились конструкции ангара, сгорело 11 единиц техники и оборудование. Площадь пожара составила 600 кв. м. Причина пожара устанавливается. 


В тушении участвовали 32 человека, было задействовано семь единиц техники. 


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