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11-летней томичке с ДЦП требуется 70 тысяч на покупку кресла-коляски

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11-летней томичке Ульяне Рябцевой с ДЦП требуется купить кресло-коляску стоимостью почти 70 тысяч рублей. Об этом сообщает фонд «Обыкновенное чудо». 

Ульяна Рябцева

Больше всего на свете доченька любит фотографироваться и рисовать, — рассказывает мама Елена, — Оказавшись перед палитрой ярких красок, чаще всего выбирает белый цвет. Мы объясняем дочке, что белую краску на белом листе бумаги не будет видно. Но Уля все равно макает кисточку в свой любимый цвет…

Ульяна родилась на три месяца раньше срока. У девочки — ДЦП.

«Дни, пока врачи боролись за жизнь их ребенка, прошли для нас как в аду, — пишет мама Елена, —  Когда самое страшное осталось позади, мы узнали: наша девочка родилась… в день святой Ульяны. Маленькая, но очень мужественная и улыбчивая девочка перенесла две  сложных операции и долгие курсы реабилитации. Проходила лечение в медицинских центрах Китая, Москвы, Ярославля и Калуги. Ульяна – хрупкая, тоненькая девочка. График ее жизни  расписан  по месяцам, дням, неделям, минутам. Это постоянные систематические занятия ЛФК, массажи, плавание, занятия с логопедом, на развитие мелкой моторики, музыкой, английским языком».

Как рассказываем мама Елена, Уле уже не интересны детские  сказки  и стихи. Она смеется и говорит, что это для  маленьких  деток. Вместе со старшей сестрой Настей она с легкостью запоминает и рассказывает стихи А.С. Пушкина. Уля изучает английский язык, занимается музыкой, принимает участие в конкурсах.

«К сожалению, Ульяна еще самостоятельно не ходит. Привычные на  первый взгляд  движения, которые здоровые дети  выполняют с легкостью, Уле даются тяжело. Она очень старается  и  радует нас  новыми  начинаниями. Уля  понимает, что  чем быстрее она научится  ходить, тем  интереснее, самостоятельнее и веселее будет ее жизнь. Ульяна учится в третьем классе по обычной программе, нуждается в сопровождении мамы. Наша семья обращается к Вам с просьбой в приобретении активной коляски, чтобы самостоятельно передвигаться в школе и на улице».

Узнать о том, как помочь Уле, можно по ссылке. 

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