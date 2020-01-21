11 человек погибли в пожаре в Томской области. Главное
11 человек погибли при пожаре в поселке Причулымский Асиновского района. Его площадь составила 208 кв. метров. Тушили огонь на протяжении почти восьми часов.
Сообщение о загорании одноэтажного деревянного строения поступило в 04:05. К девяти утра сообщалось о пяти погибших. В 09:51 было найдено тело шестого человека. В 10:08 при разборе конструкций обнаружены тела еще трех человек. В 10:35 обнаружено тело десятого погибшего, а в 11:03 при разборе конструкций найдено тело одиннадцатого человека.
Два человека выбрались из горящего дома самостоятельно. По информации главного врача Асиновской районной больницы Артема Левшина, один из пострадавших – мужчина 1994 года рождения – получил медицинскую помощь на месте происшествия, от госпитализации он отказался. Еще один мужчина – 1986 года рождения – после осмотра в Асиновской районной больнице был направлен на амбулаторное лечение, в госпитализации он не нуждался.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают местонахождение еще одного человека.
Погибшие — 10 граждан Узбекистана, имеющие патенты на работу в России, и одна гражданка РФ. Они работали на лесопильном предприятии «Грин Вуд». Генеральным директором предприятия является гражданин КНР Сунь Аньни, который также возглавляет лесоперерабатывающее предприятие «Асинолесстрой-2М». Последняя проверка «Грин Вуд» проходила в 2017 году, прокуратура вынесла предписание об устранении замечаний.
Официально дом, в котором проживали люди, не был предназначен для проживания. По данным властей, компания приспособила его под общежитие, в котором проживало 14-15 человек. При этом, по информации местного УМВД, погибшие иностранные граждане имели официальную регистрацию по указанному адресу.
«Мало того, что люди жили в непредназначенном для этого здании, так еще и на окнах в нем были установлены решетки. Следователи установят причины пожара, виновные в трагедии понесут наказание», – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
По словам губернатора, который прибыл на место трагедии, проводка в доме была временной — «просто с дерева переброшена».
«Каждый раз, когда наступают резкие морозы, то мы с дрожью ожидаем каких-то таких вещей. Все ставят дополнительные приборы для обогрева и никто, к сожалению, не учится на чужих ошибках», — подчеркнул губернатор.
По предварительным данным, причиной пожара стала стала неисправность электрооборудования. Сейчас эксперты изымают фрагменты электроприборов.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять ход расследования уголовного дела на контроль. Кроме того в Томскую область вылетает заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Пресс-служба областной прокуратуры сообщила, что проверит все объекты с массовым пребыванием и проживанием граждан, в том числе мигрантов. Проверить лесопильные предприятия региона и условия проживания рабочих поручил и губернатор региона Сергей Жвачкин. Всего в Томской области 378 таких хозяйствующих субъектов.
В настоящее время рабочим, спасшимся во время пожара, будет предоставлено временное общежитие. Вопрос транспортировки тел погибших сейчас решается.
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