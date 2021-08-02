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Главная Новости 11 800 доз вакцины «Спутник Лайт» доставлено в Томскую область
Новости

11 800 доз вакцины «Спутник Лайт» доставлено в Томскую область

ТВ2
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3 часа назад

Партия вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» в количестве 11 800 доз поступила в Томскую область в прошедшие выходные, сообщает пресс-служба администрации Томской области. Препарат будет распределен во все муниципальные образования региона, в том числе — в Северск.

В отличие от других вакцин, «Спутник Лайт» вводится однократно. Его можно использовать для вакцинации граждан с 18 до 60 лет, переболевших COVID-19 и повторной вакцинации взрослых. Прочитать, где прививают этой вакциной, можно здесь.

Таким образом, за весь период прививочной кампании в регион поступило 282 655 доз вакцины. 244 909 — «Гам-КОВИД-Вак», 20 370 — «ЭпиВакКорона», 1 800 — «КовиВак», 15 576 — «Спутник Лайт». На сегодня прививку от ковида сделали 238 004 человека, в том числе 80 239 человек старше 60 лет. Завершили иммунизацию, поставив два компонента вакцины, 182 828 человек, поставив «Спутник Лайт» – 240.

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