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05 октября,
2020
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106 случаев коронавируса выявили в Томской области за сутки

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

106 случаев заболевания коронавирусом подтвердили в Томской области. Регион занял 23 место по приросту заболевших за сутки.  С начала пандемии COVID-19 в регионе диагностировали у 7982 человек.


Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 29 человек, у 66-ти есть признаки ОРВИ, у 11-ти – пневмония.


В обсерваторах находятся 64 человека.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 20 человек.

Таким образом, в Томской области установлены 7982 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 6496. Скончались 88 человек.

Всего на сегодняшний день в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 225 889 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.


За весь период по России умерло 21 475 человек. За весь период выписано по выздоровлению по России – 982 324.

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