106 случаев коронавируса выявили в Томской области за сутки

106 случаев заболевания коронавирусом подтвердили в Томской области. Регион занял 23 место по приросту заболевших за сутки. С начала пандемии COVID-19 в регионе диагностировали у 7982 человек.





Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 29 человек, у 66-ти есть признаки ОРВИ, у 11-ти – пневмония.





В обсерваторах находятся 64 человека.