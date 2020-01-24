101 человек за год: погибших на дорогах Томской области стало на 30% больше

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«В Томской области снизилось количество преступлений», — сообщил сегодня, 24 января, губернатор Сергей Жвачкин на коллегии управления Министерства внутренних дел России по Томской области. Если в целом по стране количество зарегистрированных преступлений в 2019 году выросло на 1,65%, то в Томской области снижение зарегистрированных преступлений составило 1,13%, с гордостью констатировал губернатор.

Фото: Администрация Томской области

Фото: Администрация Томской области

Снижение преступлений - это уже тенденция и это результат нашей с вами совместной работы, в том числе профилактической, – сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин на коллегии полиции. – Меня, как губернатора, особенно радует снижение преступлений в общественных местах, совершенных на улице, сокращение подростковой и рецидивной преступности.

Фото: Администрация Томской области

Фото: Администрация Томской области

Сократилось в прошлом году в Томской области и количество ДТП. Их стало меньше на 5,6% Зато резко выросло количество погибших на дорогах— их стало почти на 30% больше! «Аварии унесли 101 жизнь, и конечно, органы государственной власти, местного самоуправления и внутренних дел не должны быть безучастными свидетелями этой страшной статистики», – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Фото: Администрация Томской области

Фото: Администрация Томской области

Кроме того, губернатор отметил, что в 2019 году в Томской области существенно улучшено качество дорожного покрытия — в ремонт, содержание и развитие дорог по всей области вложено свыше 6,5 миллиарда рублей.



Фото: Администрация Томской области

В заседании коллегии томской полиции принял участие и начальник ГИБДД РФ Михаил Черников. Он пообещал обратиться в Минтранс и Росавтодор с просьбой ускорить выделение Томской области средств по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году, чтобы за счет установки искусственных разделителей встречных потоков снизить количество летальных исходов на дорогах Томской области.

Фото: Администрация Томской области