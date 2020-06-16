100 тысяч цветов будет высажено в Лагерном саду

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В зеленой зоне Лагерного сада будет высажено более 100 тысяч декоративных цветов. Въезд в Томск украсит композиция из 19 тысяч почвопокровных растений, сообщает пресс-служба мэрии.

Клумбы в центральной части общественного пространства украсят сальвия, кохия, седум, бархатцы Антигуа. Все эти цветы однолетние. Сколько будут стоить клумбы на один сезон, мэрия не сообщает, но согласно прайс-листам компании «Зеленстрой», подрядчика городского департамента дорожной деятельности и благоустройства, это примерно от 1 млн до 1,5 млн рублей. Всего на клумбы в этом году планируется потратить 8 млн рублей.

При этом члены Ландшафтного клуба и участники «Зеленых встреч» обращали внимание заместителя мэра Вячеслава Черноуса на то, что стоит отдавать предпочтение многолетним растениям, а не однолетникам. Профессор кафедры ботаники ТГУ Александр Ревушкин отметил на круглом столе по озеленению Томска, что в городе мало многолетних растений, хотя Ботаническим садом ТГУ проведена за последние годы большая работа и изучено порядка 500 видов новых сортов многолетников, которые можно высаживать и на клумбах, и на газонах. «Это будет дешевле, чем каждый год высаживать однолетние растения, за которыми требуется постоянный уход. У администрации Томска есть такой миф, что можно отчитаться цифрами. Столько-то денег вложили в озеленение, столько-то кустов высадили, столько-то деревьев и т. д. А сколько из них в конечном счете пришли в нормальное состояние и сохранились, никто учета не ведет. И это самая большая проблема», — считает Александр Ревушкин.

Месяц назад мэрия отчиталась о том, что более 7 тысяч цветов уже украсили томские клумбы. В 2020 году по распоряжению мэра Томска Ивана Кляйна было увеличено видовое разнообразие высаживаемых цветов. Городские клумбы украшают теперь не только сальвия, бархатцы, хоста, кохия, циния и петуния, но и можжевельник, флоксы, вербена, рудбекия, пестролистная сныть, ландыши, , бегония, эшольция, цинерария и другие декоративные растения.