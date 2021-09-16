Десять школьных автобусов получит до конца года Томская область

В Томский, Зырянский, Шегарский, Молчановский, Колпашевский и Тегульдетский районы области будут направлены автобусы вместимостью от 10 до 30 человек. Все они — для перевозки школьников из отдаленных населенных пунктов к месту учебы, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

«В Томской области строятся новые микрорайоны, в которых открываются новые школы. Часть автобусов мы передадим им, чтобы организовать безопасные поездки детей из соседних населенных пунктов на занятия, экскурсии и обратно домой. Остальные пойдут на обновление автопарка и организацию новых школьных маршрутов — для нашей Томской области с ее огромной территорией это очень важно», — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Весь транспорт оснащен терминалами спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС/GSM, тахографами, проблесковыми маячками и ремнями безопасности на всех пассажирских сидениях.

Как сообщила начальник регионального департамента общего образования Ирина Грабцевич, на сегодняшний день школьный парк Томской области насчитывает 273 единицы автотранспорта, которые работают по 135 школьным маршрутам.