10 млн из 60: в бюджете не хватило денег на освещение отдаленных территорий Томска

60 млн рублей необходимо в бюджете Томска, чтобы постараться решить проблему освещения в отдаленных территориях города. На сегодняшний день власти города выделили 10 млн рублей. На эти деньги будет установлено 99 железобетонных опор и смонтировано 104 светильника с газоразрядными лампами высокого давления на 16 территориях.

Наружное освещение до конца августа будет модернизировано на подходах к детским садам № 62 (пер. Ботанический, 16/6), 40 (ул. Пархоменко, 2 - 24), 38 (ул. Водопроводная, 13), 66 (пер. Тупиковый), школам № 35 (ул. Короленко), 42 (дворовая территория по ул. Елизаровых, 49 - пер. Нахимова, 10), 19 (ул. Центральная, 4а), 4 (ул. Сибирская), Санаторно-лесной школе (ул. Басандайская, 11/1), Академическому лицею им. Г. А. Псахье (ул. Вавилова, 8).







Также будут освещены участки ул. Усова, Ленина (дер. Лоскутово), пространство на пересечении пер. Б Хмельницкого и пос. Ново-Карьерный, 3, площадка у моста по ул. Усть-Керепеть, пер. Новосибирский от пер. Курганского до ул. Иркутский тракт, 44, улицы в пос. Озерки.







По словам председателя комитета по горхозяйству гордумы Максим Резников, сейчас вопросов по освещению дорог практически нет. Однако наиболее проблемным остается вопрос освещения в жилых районах города, особенно в новых микрорайонах.





«При строительстве улиц необходимо сразу закладывать в бюджете средства на их освещение. Если появилась, например, в микрорайоне Наука новая улица, значит следом за ней должно идти освещение. Также очень серьезный вопрос с освещением тропинок, по которым ежедневно ходят жители — это тропы, которые люди выбирают для сокращения пути. Этим вопросом нужно глобально заниматься. Во многих странах есть такой опыт, и он прекрасный — сначала там смотрят, где ходят люди, где они протоптали, а потом делают на этих местах дорожки. И на таких участках достаточно небольшого освещения, чтобы видно направление было. Для жителей Томска это очень актуально», — рассказал Резников.

