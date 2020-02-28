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28 февраля,
2020
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10-летняя девочка погибла в ДТП на трассе Томск-Колпашево

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Двое взрослых и двое детей госпитализированы после аварии на трассе Томск-Колпашево. Еще один ребенок — 10-летняя девочка —  погибла до приезда скорой. Об этом сообщает пресс-служба облздрава.

10-летняя девочка погибла в ДТП на трассе Томск-Колпашево
Фото: УМВД России по Томской области

«В палате интенсивной терапии находятся шестилетняя девочка в тяжелом состоянии и 37-летняя женщина в состоянии средней степени тяжести. Было принято решение перевезти сегодня ребенка в больницу скорой медицинской помощи № 2», – говорится в сообщении облздрава.


Отмечается, что ДТП произошло 27 февраля, в результате пострадали шесть человек, одна из пострадавших – десятилетняя девочка – погибла на месте до приезда скорой.


Еще один из пострадавших — 29-летний мужчина — от госпитализации после ДТП отказался.

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