10-летняя девочка погибла в ДТП на трассе Томск-Колпашево

Двое взрослых и двое детей госпитализированы после аварии на трассе Томск-Колпашево. Еще один ребенок — 10-летняя девочка — погибла до приезда скорой. Об этом сообщает пресс-служба облздрава.

«В палате интенсивной терапии находятся шестилетняя девочка в тяжелом состоянии и 37-летняя женщина в состоянии средней степени тяжести. Было принято решение перевезти сегодня ребенка в больницу скорой медицинской помощи № 2», – говорится в сообщении облздрава.





Отмечается, что ДТП произошло 27 февраля, в результате пострадали шесть человек, одна из пострадавших – десятилетняя девочка – погибла на месте до приезда скорой.





Еще один из пострадавших — 29-летний мужчина — от госпитализации после ДТП отказался.