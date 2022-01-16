10-16 января: главные новости недели по версии ТВ2

Апелляция приговора мэра Томска Ивана Кляйна, выемка документов городского департамента архитектуры и градостроительства, «минирование» томского отделения партии «Единая Россия»: собрали наш традиционный дайджест главных новостей и историй недели на случай, если вы что-то пропустили.

Адвокаты мэра Томска Ивана Кляйна обжаловали приговор

Сторона защиты мэра Томска Ивана Кляйна обжаловала приговор. Также адвокаты подали жалобу на меру пресечения: после вынесения приговора Иван Кляйн находится в СИЗО, а до этого находился под домашним арестом. Сторона обвинения тоже обжаловала приговор Ивану Кляйну, так как посчитала его слишком мягким. Напомним, что в конце декабря 2021 года Ивана Кляйна приговорили к двум годам колонии общего режима, а также к штрафу в размере 200 тысяч рублей. При этом, в ходе суда дело переквалифицировали: судья Николай Хабаров, оглашая обвинение, сменил статью с «Превышения должностных полномочий» на «Злоупотребление ими».

Мусорный регоператор отказался от работы в Парабели и Каргаске из-за низких тарифов

Компания «Транспортные коммунальные системы», являющаяся региональным оператором по вывозу отходов в Каргасокском и Парабельском районах, объявила об окончании своей работы в этой зоне обслуживания. Причина — «финансовые обстоятельства» и низкий тариф на свои услуги. После ухода «Транспортных коммунальных систем» из Парабели и Каргаска власти разослали предложения о начале работы там действующим регоператорам и компаниям с лицензиями, но не смогли оперативно найти замену «ТКС».

Томское отделение «Единой России» эвакуировали из-за сообщения о минировании

В России снова началась волна сообщений о минировании зданий. В частности, 13 января в Томске были эвакуированы сотрудники регионального отделения «Единой России». Взрывное устройство полицейскими найдено не было. Напомним, что в прошлом офис ЕР также «минировали».

В томском департаменте архитектуры и градостроительства прошла выемка документов

В пятницу, 14 января, в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Томска полицейские проводили выемку документов. Как позже рассказал и.о. главы департамента Сергей Чиков, документы были затребованы «компетентными органами и касались деятельности одной из коммерческих компаний Томска». Название фирмы, с деятельностью которой и связан обыск, не уточнили.

«А что так много?»: томичи получили платежки за тепло

Томичи пожаловались в редакцию ТВ2 на пришедшие квитанции за услуги отопления, в которых цифры в колонках «оплата по факту» и «оплата по 1/12» совпадают. При этом, томичи, которые платили по 1/12, сейчас должны доплатить в среднем от 2 до 9 тысяч рублей. В РТС объяснили, что традиционно томичи могут выбрать два способа оплаты — по факту или по 1/12. В строке «Отопление (факт)» выставлен счёт за тот объем тепла, который конкретная квартира потребила за месяц, а в строке «Отопление (1/12)» cумма каждый месяц одинаковая.

Главные истории недели

Путь к смерти. Продолжение

«Я признал свою вину и взял все на себя, хотя на самом деле все было совсем по-другому. Бил резиновой палкой по печени С. только Ефремов, а не я. И скончался он именно от его ударов, от разрыва печени. На данный момент, в связи со вновь открывшимися обстоятельствами, прошу нового разбирательства по этому делу, так как хочу восстановить справедливость и прошу помощи Вас в этом». Это пишет в редакцию бывший подопечный, потом стажер, а потом старший смены реабилитационного центра «Путь жизни» Дмитрий Пермяков. Дмитрия в январе 2019 года осудили на девять лет за убийство другого подопечного реабилитационного центра. Вместе с Дмитрием в убийстве обвинили еще двоих человек, но реальный тюремный срок получил он один: у другого фигуранта, Дмитрия Медведева, срок условный, а третий, Дмитрий Бобко, не дожил до суда. Они тоже «лечились» в «Пути жизни». ЧИТАТЬ ИСТОРИЮ

Чем дальше в лес, тем больше долгов: почему полиция ищет китайского лесозаготовителя Пэна Гоцина

Асиновская полиция разыскивает Пэна Гоцина — одного из китайских инвесторов, который стоял у истоков создания и развития Асиновского ЛПК. Гоцин возглавлял такие компании как АО «РусКитИнвест» и ООО «Хенда-Сибирь». В настоящее время китайский бизнесмен обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным ТВ2, общий объем долга превышает 30 млн рублей. По словам жителей Асина, объявление о розыске появилось в городе давно. Однако в областном центре об этом не было никакой официальной информации, а о случившемся стало известно только в новогодние каникулы. ЧИТАТЬ ИСТОРИЮ

Последние шаманы Томской области