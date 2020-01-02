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02 января,
2020
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1 января в томских роддомах родилось 14 малышей

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Четырнадцать малышей — одиннадцать девочек и три мальчика — появились на свет в роддомах Томска 1 января 2020 года.  Об этом сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

1 января в томских роддомах родилось 14 малышей

Лидером по числу родов стал роддом имени Семашко, его врачи в первый день нового года приняли пятерых детей —  четырех девочек и мальчика. На втором месте четвертый роддом, там родились 4 девочки, на третьем — роддом № 1, где на свет появились два мальчика и девочка. Еще две девочки родились в областном перинатальном центре.


Первый ребенок в 2020 году появился на свет в 01:55 в роддоме №4 Томска. Девочка весом 2420 грамм и ростом 46 сантиметров стала четвертым ребенком в семье.


По словам и.о. главного врача медучреждения Ольги Чернявской, мама и малыш чувствуют себя хорошо.

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