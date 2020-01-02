1 января в томских роддомах родилось 14 малышей

Четырнадцать малышей — одиннадцать девочек и три мальчика — появились на свет в роддомах Томска 1 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

Лидером по числу родов стал роддом имени Семашко, его врачи в первый день нового года приняли пятерых детей — четырех девочек и мальчика. На втором месте четвертый роддом, там родились 4 девочки, на третьем — роддом № 1, где на свет появились два мальчика и девочка. Еще две девочки родились в областном перинатальном центре.







Первый ребенок в 2020 году появился на свет в 01:55 в роддоме №4 Томска. Девочка весом 2420 грамм и ростом 46 сантиметров стала четвертым ребенком в семье.







По словам и.о. главного врача медучреждения Ольги Чернявской, мама и малыш чувствуют себя хорошо.