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04 ноября,
2020
Новости

1 рубль в год будут платить за аренду земли под ИЖС томские льготники

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Городские депутаты поддержали инициативу мэрии Томска об арендной плате за муниципальные земельные участки для льготников. Она составит 1 рубль в год за земельный участок, сообщила мэрия.


«Льгота предусмотрена для многодетных семей (с 3-мя и более детьми), состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, а также для семей, имеющих детей-инвалидов, для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов и инвалидов боевых действий и ряда других категорий граждан», — уточнили в мэрии.


Сообщается, что сейчас муниципальные земельные участки предоставляются льготникам в районе Кузовлевского тракта. Здесь к этому моменту действуют более 300 договоров аренды земли под ИЖС.


«Эта мера поддержки станет реальной помощью для льготных категорий граждан. На период строительства дома они фактически освобождаются от арендной платы и не будут нести эти затраты», — подчеркнул мэр Томска Иван Кляйн.


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