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23 сентября,
2020
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1 октября завершается срок подачи заявлений на выплату президентских пособий на детей

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

До 1 октября семьи, в которых есть дети от 3 до 16 лет имеют право на единовременную выплату в 10 тысяч рублей. 

1 октября завершается срок подачи заявлений на выплату президентских пособий на детей
Фото: Пиксибай

Пособие на детей до трех лет выплачивалось с апреля по июнь включительно, до 16 лет – в мае и июне. В Томской области выплату уже получили семьи, воспитывающие более 204 тысяч детей (сумма социальной поддержки составила 4,2 миллиарда рублей).


Однако на 1700 детей в регионе заявление о выплатах не оформили.  Обратиться за выплатой можно через портал Госуслуг либо в клиентскую службу ПФР.

Как получить выплату:


  • подайте заявление на «Госуслугах». Для заполнения понадобится свидетельство о рождении каждого ребенка или сведения из него. Дополнительные документы не нужны;
  • заполните информацию о детях в возрасте от 3 до 16 лет (родившиеся в период с 11 мая 2004 года по 30 сентября 2017 года). Все дети этого возраста указываются в одном заявлении;
  • укажите реквизиты банковского счета для выплаты. Их можно посмотреть в интернет-банке. Нужен 20-значный номер вашего личного счета, БИК и номер корреспондентского счета. Номер карты не подойдет;
  • дождитесь решения по заявлению.


Заявление можно также подать в любую клиентскую службу Пенсионного фонда или через многофункциональные центры.


Решение по поводу выплаты принимает территориальное отделение ПФР в течение пяти рабочих дней. Уведомление о результате рассмотрения заявления придет в личный кабинет на «Госуслугах».

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