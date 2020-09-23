1 октября завершается срок подачи заявлений на выплату президентских пособий на детей

До 1 октября семьи, в которых есть дети от 3 до 16 лет имеют право на единовременную выплату в 10 тысяч рублей.
Пособие на детей до трех лет выплачивалось с апреля по июнь включительно, до 16 лет – в мае и июне. В Томской области выплату уже получили семьи, воспитывающие более 204 тысяч детей (сумма социальной поддержки составила 4,2 миллиарда рублей).
Однако на 1700 детей в регионе заявление о выплатах не оформили. Обратиться за выплатой можно через портал Госуслуг либо в клиентскую службу ПФР.
Как получить выплату:
- подайте заявление на «Госуслугах». Для заполнения понадобится свидетельство о рождении каждого ребенка или сведения из него. Дополнительные документы не нужны;
- заполните информацию о детях в возрасте от 3 до 16 лет (родившиеся в период с 11 мая 2004 года по 30 сентября 2017 года). Все дети этого возраста указываются в одном заявлении;
- укажите реквизиты банковского счета для выплаты. Их можно посмотреть в интернет-банке. Нужен 20-значный номер вашего личного счета, БИК и номер корреспондентского счета. Номер карты не подойдет;
- дождитесь решения по заявлению.
Заявление можно также подать в любую клиентскую службу Пенсионного фонда или через многофункциональные центры.
Решение по поводу выплаты принимает территориальное отделение ПФР в течение пяти рабочих дней. Уведомление о результате рассмотрения заявления придет в личный кабинет на «Госуслугах».