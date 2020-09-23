1 октября завершается срок подачи заявлений на выплату президентских пособий на детей

До 1 октября семьи, в которых есть дети от 3 до 16 лет имеют право на единовременную выплату в 10 тысяч рублей.

Пособие на детей до трех лет выплачивалось с апреля по июнь включительно, до 16 лет – в мае и июне. В Томской области выплату уже получили семьи, воспитывающие более 204 тысяч детей (сумма социальной поддержки составила 4,2 миллиарда рублей).







Однако на 1700 детей в регионе заявление о выплатах не оформили. Обратиться за выплатой можно через портал Госуслуг либо в клиентскую службу ПФР.

