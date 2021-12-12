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1 место: Сергей Жвачкин возглавил рейтинг губернаторов по доле негативных упоминаний в соцсетях

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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин возглавил рейтинг губернаторов по доле негативных упоминаний в соцсетях. Центр политической конъюнктуры провел очередной ежемесячный анализ отношения россиян к главам регионов в социальных сетях. 

Сергей Жвачкин
Сергей Жвачкин

Первое место по доле негативных упоминаний занимает глава Томской области Сергей Жвачкин (20,36%, главная причина — недовольство «сдачей лесов Томской области в аренду китайцам»), на втором месте — Сергей Собянин (17,94%, главная причина — меры по борьбе с коронавирусом), третье место занимает глава Кемеровской области Сергей Цивилёв (15,73%, главная причина — трагедия на шахте «Листвяжная»).

Автор:  Центр политической конъюнктуры (ЦПК)
Автор:  Центр политической конъюнктуры (ЦПК)

Согласно ноябрьскому рейтингу Центра политической конъюнктуры в прошлом году, губернатор Томской области Сергей Жвачкин тоже занял первое место среди всех глав регионов по количеству негативных упоминаний в социальных сетях. Больше всего негативных комментариев в прошлом году поступило по теме ареста мэра Ивана Кляйна и коррупционных скандалов. 

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