1 место: Сергей Жвачкин возглавил рейтинг губернаторов по доле негативных упоминаний в соцсетях

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин возглавил рейтинг губернаторов по доле негативных упоминаний в соцсетях. Центр политической конъюнктуры провел очередной ежемесячный анализ отношения россиян к главам регионов в социальных сетях.

Первое место по доле негативных упоминаний занимает глава Томской области Сергей Жвачкин (20,36%, главная причина — недовольство «сдачей лесов Томской области в аренду китайцам»), на втором месте — Сергей Собянин (17,94%, главная причина — меры по борьбе с коронавирусом), третье место занимает глава Кемеровской области Сергей Цивилёв (15,73%, главная причина — трагедия на шахте «Листвяжная»).

Согласно ноябрьскому рейтингу Центра политической конъюнктуры в прошлом году, губернатор Томской области Сергей Жвачкин тоже занял первое место среди всех глав регионов по количеству негативных упоминаний в социальных сетях. Больше всего негативных комментариев в прошлом году поступило по теме ареста мэра Ивана Кляйна и коррупционных скандалов.