Главное оставаться человеком: каким получился сериал «Игры на выживание»

Стиль жизни

На телеканале ТНТ и на платформе Premier продолжается показ «Игры на выживание» — нового российского сериала о съемках реалити-шоу, где все пошло не так. Сейчас к просмотру доступны 4 серии из 12. И пока, зрители гадают над тем, какой окажется развязка, журналисту Агентства ТВ2 удалось побывать на онлайн-презентации сериала.

Сериал начинается, как типичный пилот реалити-шоу на выживание. Зритель видит крупную заставка программы «Выживший». Нам говорят, что 14 человек со всех уголков России очутились в глухой тайге, где будут бороться за гигантский денежный приз — миллион евро.



Ведущий шоу Игорь Верник объясняет правила, знакомые всякому, кто хоть раз смотрел шоу «Последний герой». Герои проходят первое испытание, делятся на команды... Прохождение полосы препятствий перемежается короткими визитками героев. Зрители знакомятся с ними через короткие типичные интро — вот спортсмен, помощница депутата, повар из глубинки, дед, стремящийся доказать своим внукам, что у него «еще есть порох в пороховницах». Не обходится и без специальных приглашенных звезд — Алексея Чадова и Александры Бортич в преувеличенной версии самих себя. Так Чадов тут же начинает флиртовать со всеми девушками, а Александра Бортич тратит минут десять, чтобы сделать видео для будущих сториз и через слово говорит «чувак».

Но наступает второй день, и съемочная группа бесследно исчезает, оставив лишь дорогостоящее оборудование. А накануне участники слышали то ли салют, то ли звуки выстрелов... И именно тогда начинается настоящая «игра на выживание».

«Идея «Игры на выживание» принадлежит продюсерам Юрию Сапронову и Вячеславу Яковлеву. Сценарий я прочитала за один вечер и была им потрясена. Как зритель я большой фанат лихих и закрученных сюжетов, и эта история действительно крутая. Я рада, что в проект поверили продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов. Благодаря сильной команде проект удалось реализовать таким, каким вы его увидите. «Игра на выживание» — это смело, актуально, это вызов и ответ сегодняшнему дню не только в России, но и в мире», — отмечает генпродюсер PREMIER Studios Нелли Яралова.

Атмосфера первой серии максимально приближена к реальному реалити-шоу. Неспроста, его участников — людей из народа, а не приглашенных звезд — играют незнакомые широкой публике актеры. Режиссер Карен Оганесян признается, что кастинг в этот сериал был одним из самых выматывающих в его жизни.

«Перед нами стояла задача правильно выбрать героев по психофизике, чтобы они смогли ухватиться за персонажей и максимально передать правду. Мы выбирали из трехсот человек, и я с уверенностью могу сказать, что мы все сделали правильно. Говорят, что титры пишутся на небесах. Это на сто процентов про «Игру на выживание», — говорит он.

Так, когда Игорю Вернику предложили сыграть не просто ведущего шоу, а самого себя, он изначально думал отказаться. Но, прочитав сценарий, передумал:

«Нужно было быть безумцами, чтобы согласиться в ней участвовать. Мы придем в это шоу одними, а выйдем совершенно другими».

Авторы, несмотря на наличие довольно жестких сцен (одну из героинь в сериале изнасилуют — внимание, спойлер), рекомендуют сериал к просмотру всем.

«Игра на выживание» — это кино о гуманности, — подчеркивает продюсер Мария Шухнина. —Как говорит в нем Игорь Верник – надо оставаться человеком. В нашем мире, в нашем непростом 2020, который над всеми ставит эксперимент, оставаться человеком трудно. И наш проект ровно об этом — как найти грань между животным желанием выжить и потом осознать, благодаря чему и через что ты выжил».

Режиссер Карен Оганесян добавляет:

«Одним из моих мотивов взяться за этот проект был вопрос — а что бы я делал, если бы оказался на месте героев? Насколько в этой истории можно остаться человеком и дойти или не дойти до конца? Зритель будет ставить себя на место героев и думать о том, как поступил бы он. Это будет самое увлекательное. Об этом это кино»​.