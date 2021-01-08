«Живые» картины, зеленые перегородки, фитомодули. Озеленяем квартиру по моде
В 2020 году резко вырос спрос на озеленение помещения, – отмечают фитодизайнеры. В большей степени специалисты связывают это с тем, что люди вынуждены были много времени проводить у себя дома. Проще говоря, чем дальше природа от людей, тем больше они стремятся принести ее в свой дом. Причем, не просто хаотично поставив горшки с цветами от бабушки и соседки, а продуманно. Именно о таких продуманных вариантах озеленения помещения и возможностях современного фитодизайна мы поговорили с руководителем отдела озеленения компании «Garden Group» Татьяной Шаферовой.
Современный человеку мало того, чтобы цветок в горшке радовал глаз. С помощью комнатных растений он хочет решать функциональные задачи: очистить и увлажнить воздух, насытить его кислородом, зонировать помещение и сделать его более уютным. Часто схему озеленения стали продумывать уже на этапе ремонта. И это правильно, — считают фитодизайнеры. Если у вас ремонт не намечается, а что-то изменить в квартире или доме хочется, мы расскажем о нескольких интересных вариантах. Но сначала – основы.
Как выбрать подходящее растение
Выбор растения для дома зависит не только от ваших предпочтений. Чтобы оно прижилось и долго радовало обитателей жилища, нужно учесть несколько важных пунктов.
От этого критерия напрямую зависит вид растения. Например, фикус, бегония и герань любят солнечное местечко. А вот сансевиерия, больше известная как «тещин язык», спатифиллум, монстера будут прекрасно себя чувствовать и в полутени. Выбирая комнатное растение, обязательно поинтересуйтесь его «предпочтениями».
В полной тьме нормально расти и тем более цвести не будет ни одно растение. Свет необходим им для процесса фотосинтеза. Однако сегодня буквально невозможное возможно: с помощью биологических копий растений можно озеленить помещение, где нет ни луча естественного света.
— Биологические копии растений или как их еще называют стабилизированные – не искусственные цветы в привычном понимании, — объясняет Татьяна Шаферова. — Это натуральные растения, у которых в результате специальной обработки природный сок замещается раствором на основе глицерина. У них живая структура. Но ухода не требует.
С помощью стабилизированных растений можно озеленить ванную комнату, прихожую. Многие рестораны и кафе, где совсем нет окон, сегодня выбирают биологические копии растений, чтобы создать уют в пространстве.
Еще один важный параметр, о котором стоит почитать перед покупкой растения, – температура зимнего содержания. Многие растения попросту могут не выдержать наш отопительный сезон. Поэтому нужно знать – где и при каких условиях они растут в природе.
— Любимые многими гортензии на юге круглый год растут в открытом грунте. Представили, какая там зима? Если мы высаживаем их дома и ставим на подоконник над батареей, понятно, что цветам там будет некомфортно. Гортензии нужна холодная зимовка, — говорит Татьяна. — Еще пример – замиокулькас, который сегодня часто можно встретить и в квартирах, и в офисах. Это растение нередко погибает именно зимой – от переизбытка влаги. Специфика ухода за замиокулькасом в холодное время в том, что его надо очень мало поливать зимой. Буквально раз в месяц.
Если не можете найти такую информацию, смотрите, откуда растение родом. Вот небольшая подсказка по температурным режимам содержания.
При идеальном раскладе, большинству растений требуется влажность 80 %. Но при таких условиях человеку будет не комфортно. Потому в этом вопросе нужна золотая середина – примерно 50-60% влажности. В среднестатистической квартире в многоэтажке показатель значительно ниже из-за батарей, поэтому нужно предпринять какие-то усилия, чтобы добиться нужного результата.
Самый простой способ: взять широкий поддон, насыпать в него керамзит, налить воды и вставить туда кашпо с цветами. Но это выглядит не очень эстетично. Поэтому, если позволяют возможности, лучше купить увлажнитель воздуха.
Комнатное растение должно гармонично вписываться в интерьер. Считается, что к убранствам в английском или французском стилях подходят растения с пышными соцветиями, такие как гортензия. Если интерьер ближе к японскому или китайскому стилям, в нем будут хорошо смотреться растения с лаконичными и стрижеными формами или пальмы. Но это – теоретически. Практически вариантов гармоничного размещения растений гораздо больше.
— Сейчас в моде смешение стилей, редко используются в чистом виде. То же и с растениями. Фито- и ландшафтный дизайн – это творческая работа. Здесь нет готовых решений: что подходит в том случае, а что – в этом. Значение имеют много факторов: стиль помещения, мебель, освещение, даже рисунок на обоях может влиять на то, как растение будет смотреться в квартире.
В фитодизайне сегодня есть множество вариантов озеленения помещения. Один из модных приемов – солитер: когда пространство украшает отдельно стоящее крупное растение. Можно собрать композицию из группы растений или устроить маленький комнатный садик – так называется контейнер, заполненный разными растениями. Оригинальным украшением интерьера могут стать флорариум – специальная закрытая емкость для выращивания тропических растений или рутарий – композиция из корней деревьев и пней.
Модные тренды в озеленении квартиры
— Раньше считалось, что если квартира маленькая, то озеленить можно только гостиную: диван, кресло, а между ними какое-то растение поставить, да еще подоконники. Сейчас мы можем озеленить все и самыми разными способами. Возьмем, к примеру, те же дома 75-ой серии. Там на подоконник по-хорошему войдет один цветочный горшок. А под ним еще батарея. У кого-то постоянный сквозняк, а это, как известно, пагубно влияет на растения. Что можно сделать в таком случае? Озеленить стену, например, с помощью фитомодулей. Они смотрятся очень хорошо и ухода требуют не так много. На маленькой кухне можно сделать композиции из микрозелени, получится такой пряный садик 2 в 1: и украшение, и приправы. Если человек может себе позволить стабилизированные растения, то можно озеленить даже ванную и прихожую – места, где нет естественных источников света.
— Сейчас очень большой выбор фитомодулей. Если раньше были только импортные, дорогие, то сегодня можно выбрать отечественные, китайские или польские – эти подешевле. К тому же, они бывают разных объемов, поэтому выбрать можно на любой вкус и кошелек. Это модно, современно и экологично, — рассказывает Татьяна Шаферова. — Если выбрать для фитомодуля простые неприхотливые растения, то ваша задача будет – раз в месяц следить за уровнем воды: сбоку находится индикатор, который показывает это. Вода наливается в специальные поддоны. Нигде ничего не бежит. Мошки не летают. Они появляются, в основном, от чрезмерной влажности. Почти все современные кашпо идут с автополивом: состоят из двух частей – сверху емкость с грунтом, снизу – резервуар с водой. Растение питается этой водой по методу гидропоники: корни вырастают до дырочек и всасывают воду через них. Как уровень воды упадет – подливаете и все.
Если растения убрать с подоконников, куда их поставить? Для этого подойдут модные сегодня фитостенки с множеством полок. На них можно расставить книжки, сувениры, а между — ампельное растение, которое спускается вниз. Например, плющи, непривередливые к условиям содержания, эпипремнум или хлорофитум, который хорошо очищает воздух.
Вариант озеленения помещения, который приобрел особую популярность в прошлом году в связи с «удаленкой» – мобильные зеленые перегородки. Люди, которые вынужденно перешли в новые условия работы, хотят как-то отгородиться от домочадцев на время работы. И зеленые перегородки как раз помогают решить эту проблему: они «не съедают» пространство, но отделяют человека от домочадцев.
Возможны варианты фитостен на колесиках, чтобы при необходимости переставлять их.
Если места совсем мало, то можно сделать подвесной потолок, или озеленить стену: декоративные кронштейны, стальные уголки, кашпо, ящики. Еще интересный настенный вариант – сделать панно из стабилизированного мха. Сейчас очень модны картины с выпуклыми и вогнутыми элементами, которые выглядят как 3Д модели, – рассказывает Татьяна Шаферова. В фитодизайне каждый год появляются новые тренды. Неизменным остается только одно – уход за растениями.
Уход – это не только вовремя полить растение. Важны профилактические мероприятия: следить за ростом, протирать листья, пересаживать, когда это необходимо. Это называется технологическая карта ухода, в ней все прописано. У каждого растения свои особенности, о которых нужно знать. Некоторые, например, нельзя поворачивать к свету разными сторонами. Тот же лимон: от цветения до созревания плодов проходит примерно полгода, и если в это время передвигать кашпо, даже завязи могут отвалиться. Чтобы этого не происходило, на горшочке нужно делать пометку – какой стороной ставить к свету.
Один из современных трендов сегодня – превращать квартиру в джунгли. Это смотрится оригинально, но это еще и большая работа. Так что трезво оценивайте свои силы. Растения в вашей квартире не должны причинять неудобства. Их цель — радовать глаз, дарить гармонию и делать жизнь ее обитателей комфортной.
В материале использованы фотографии с порталов Pixabay.com и Рxhere.com.
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