«Живые» картины, зеленые перегородки, фитомодули. Озеленяем квартиру по моде

Стиль жизни

В 2020 году резко вырос спрос на озеленение помещения, – отмечают фитодизайнеры. В большей степени специалисты связывают это с тем, что люди вынуждены были много времени проводить у себя дома. Проще говоря, чем дальше природа от людей, тем больше они стремятся принести ее в свой дом. Причем, не просто хаотично поставив горшки с цветами от бабушки и соседки, а продуманно. Именно о таких продуманных вариантах озеленения помещения и возможностях современного фитодизайна мы поговорили с руководителем отдела озеленения компании «Garden Group» Татьяной Шаферовой.

Фото: pinterest.se

Современный человеку мало того, чтобы цветок в горшке радовал глаз. С помощью комнатных растений он хочет решать функциональные задачи: очистить и увлажнить воздух, насытить его кислородом, зонировать помещение и сделать его более уютным. Часто схему озеленения стали продумывать уже на этапе ремонта. И это правильно, — считают фитодизайнеры. Если у вас ремонт не намечается, а что-то изменить в квартире или доме хочется, мы расскажем о нескольких интересных вариантах. Но сначала – основы.

Фото: руководитель отдела озеленения компании «Garden Group» Татьяна Шаферова

Как выбрать подходящее растение

Выбор растения для дома зависит не только от ваших предпочтений. Чтобы оно прижилось и долго радовало обитателей жилища, нужно учесть несколько важных пунктов.

От этого критерия напрямую зависит вид растения. Например, фикус, бегония и герань любят солнечное местечко. А вот сансевиерия, больше известная как «тещин язык», спатифиллум, монстера будут прекрасно себя чувствовать и в полутени. Выбирая комнатное растение, обязательно поинтересуйтесь его «предпочтениями».

В полной тьме нормально расти и тем более цвести не будет ни одно растение. Свет необходим им для процесса фотосинтеза. Однако сегодня буквально невозможное возможно: с помощью биологических копий растений можно озеленить помещение, где нет ни луча естественного света.

Фото: dfordesign.style, realtouch-flowers.com

— Биологические копии растений или как их еще называют стабилизированные – не искусственные цветы в привычном понимании, — объясняет Татьяна Шаферова. — Это натуральные растения, у которых в результате специальной обработки природный сок замещается раствором на основе глицерина. У них живая структура. Но ухода не требует.

С помощью стабилизированных растений можно озеленить ванную комнату, прихожую. Многие рестораны и кафе, где совсем нет окон, сегодня выбирают биологические копии растений, чтобы создать уют в пространстве.

Еще один важный параметр, о котором стоит почитать перед покупкой растения, – температура зимнего содержания. Многие растения попросту могут не выдержать наш отопительный сезон. Поэтому нужно знать – где и при каких условиях они растут в природе.

— Любимые многими гортензии на юге круглый год растут в открытом грунте. Представили, какая там зима? Если мы высаживаем их дома и ставим на подоконник над батареей, понятно, что цветам там будет некомфортно. Гортензии нужна холодная зимовка, — говорит Татьяна. — Еще пример – замиокулькас, который сегодня часто можно встретить и в квартирах, и в офисах. Это растение нередко погибает именно зимой – от переизбытка влаги. Специфика ухода за замиокулькасом в холодное время в том, что его надо очень мало поливать зимой. Буквально раз в месяц.

Если не можете найти такую информацию, смотрите, откуда растение родом. Вот небольшая подсказка по температурным режимам содержания.

При идеальном раскладе, большинству растений требуется влажность 80 %. Но при таких условиях человеку будет не комфортно. Потому в этом вопросе нужна золотая середина – примерно 50-60% влажности. В среднестатистической квартире в многоэтажке показатель значительно ниже из-за батарей, поэтому нужно предпринять какие-то усилия, чтобы добиться нужного результата.

Самый простой способ: взять широкий поддон, насыпать в него керамзит, налить воды и вставить туда кашпо с цветами. Но это выглядит не очень эстетично. Поэтому, если позволяют возможности, лучше купить увлажнитель воздуха.

Комнатное растение должно гармонично вписываться в интерьер. Считается, что к убранствам в английском или французском стилях подходят растения с пышными соцветиями, такие как гортензия. Если интерьер ближе к японскому или китайскому стилям, в нем будут хорошо смотреться растения с лаконичными и стрижеными формами или пальмы. Но это – теоретически. Практически вариантов гармоничного размещения растений гораздо больше.

Фото: gardener.ru

Фото: gardener.ru

— Сейчас в моде смешение стилей, редко используются в чистом виде. То же и с растениями. Фито- и ландшафтный дизайн – это творческая работа. Здесь нет готовых решений: что подходит в том случае, а что – в этом. Значение имеют много факторов: стиль помещения, мебель, освещение, даже рисунок на обоях может влиять на то, как растение будет смотреться в квартире.

Фото: pinterest.se

В фитодизайне сегодня есть множество вариантов озеленения помещения. Один из модных приемов – солитер: когда пространство украшает отдельно стоящее крупное растение. Можно собрать композицию из группы растений или устроить маленький комнатный садик – так называется контейнер, заполненный разными растениями. Оригинальным украшением интерьера могут стать флорариум – специальная закрытая емкость для выращивания тропических растений или рутарий – композиция из корней деревьев и пней.

Модные тренды в озеленении квартиры

— Раньше считалось, что если квартира маленькая, то озеленить можно только гостиную: диван, кресло, а между ними какое-то растение поставить, да еще подоконники. Сейчас мы можем озеленить все и самыми разными способами. Возьмем, к примеру, те же дома 75-ой серии. Там на подоконник по-хорошему войдет один цветочный горшок. А под ним еще батарея. У кого-то постоянный сквозняк, а это, как известно, пагубно влияет на растения. Что можно сделать в таком случае? Озеленить стену, например, с помощью фитомодулей. Они смотрятся очень хорошо и ухода требуют не так много. На маленькой кухне можно сделать композиции из микрозелени, получится такой пряный садик 2 в 1: и украшение, и приправы. Если человек может себе позволить стабилизированные растения, то можно озеленить даже ванную и прихожую – места, где нет естественных источников света.

Фото: vk.com/wall-178087353_349

— Сейчас очень большой выбор фитомодулей. Если раньше были только импортные, дорогие, то сегодня можно выбрать отечественные, китайские или польские – эти подешевле. К тому же, они бывают разных объемов, поэтому выбрать можно на любой вкус и кошелек. Это модно, современно и экологично, — рассказывает Татьяна Шаферова. — Если выбрать для фитомодуля простые неприхотливые растения, то ваша задача будет – раз в месяц следить за уровнем воды: сбоку находится индикатор, который показывает это. Вода наливается в специальные поддоны. Нигде ничего не бежит. Мошки не летают. Они появляются, в основном, от чрезмерной влажности. Почти все современные кашпо идут с автополивом: состоят из двух частей – сверху емкость с грунтом, снизу – резервуар с водой. Растение питается этой водой по методу гидропоники: корни вырастают до дырочек и всасывают воду через них. Как уровень воды упадет – подливаете и все.

Фото: tgg.tomsk.ru, verticalsad.ru

Если растения убрать с подоконников, куда их поставить? Для этого подойдут модные сегодня фитостенки с множеством полок. На них можно расставить книжки, сувениры, а между — ампельное растение, которое спускается вниз. Например, плющи, непривередливые к условиям содержания, эпипремнум или хлорофитум, который хорошо очищает воздух.

Фото: dfordesign.style

Вариант озеленения помещения, который приобрел особую популярность в прошлом году в связи с «удаленкой» – мобильные зеленые перегородки. Люди, которые вынужденно перешли в новые условия работы, хотят как-то отгородиться от домочадцев на время работы. И зеленые перегородки как раз помогают решить эту проблему: они «не съедают» пространство, но отделяют человека от домочадцев.

Фото: dfordesign.style

Возможны варианты фитостен на колесиках, чтобы при необходимости переставлять их.

Фото: dfordesign.style

Если места совсем мало, то можно сделать подвесной потолок, или озеленить стену: декоративные кронштейны, стальные уголки, кашпо, ящики. Еще интересный настенный вариант – сделать панно из стабилизированного мха. Сейчас очень модны картины с выпуклыми и вогнутыми элементами, которые выглядят как 3Д модели, – рассказывает Татьяна Шаферова. В фитодизайне каждый год появляются новые тренды. Неизменным остается только одно – уход за растениями.

Уход – это не только вовремя полить растение. Важны профилактические мероприятия: следить за ростом, протирать листья, пересаживать, когда это необходимо. Это называется технологическая карта ухода, в ней все прописано. У каждого растения свои особенности, о которых нужно знать. Некоторые, например, нельзя поворачивать к свету разными сторонами. Тот же лимон: от цветения до созревания плодов проходит примерно полгода, и если в это время передвигать кашпо, даже завязи могут отвалиться. Чтобы этого не происходило, на горшочке нужно делать пометку – какой стороной ставить к свету.