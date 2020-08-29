Застывшая лава, кирпич счастья, контрабандные сигары. Музей путешественника откроется в Томске

Стиль жизни

Когда не время для больших путешествий, время — слушать истории о них и вдохновляться. Особое место для этого создают Евгений Ковалевский и Томское отделение РГО. По следам многочисленных экспедиций путешественника получился целый музей. Наряды туземцев, куски застывшей лавы, статуи Будды из древних монастырей, одежду, которая спасает от медуз и акул и еще много чего интересного можно увидеть в этом месте. Немного об экспонатах и много и своих экспедициях известный томский путешественник рассказал ТВ2 во время экскурсии по своему музею.

Запах благовоний разносится далеко за дверью. Уже в коридоре слышен звук поющей чаши. В музее путешественника Евгения Ковалевского все можно потрогать. Здесь два зала — кругосветный, посвященный кругосветному плаванию 2006-2013 годов, и гималайский, где собраны экспонаты из экспедиций в Тибет, Королевство Бутан, Непал, Индию, Тайланд и Вьетнам. О каждом из них наш собеседник может говорить часами, с каждым связана какая-то интересная история.

Зал, посвященный семилетнему кругосветному плаванию, повествует о событиях, которые происходили во время многоэтапного путешествия. В 2006-2007 сибиряки пересекли Индийский, в 2010 — Атлантический, в 2012-13 году – Тихий океан. На стене висит карта маршрута. Правда, в ней есть некоторые неточности, — поясняет Евгений. Часть пути, которую сначала планировали пройти по воде, пришлось преодолевать другим способом. К примеру, расстояние от Сейшел до Маврикия сибирские путешественники перелетели — в океан их не выпустили из-за сомалийских пиратов.

— На плоту нас было четверо. Места на всех — четыре квадратных метра. И это еще много, — рассказывает Евгений. — На тримаране мы постоянно находились на пятачке в полтора квадрата. Представьте, вчетвером почти полгода жить на полутора квадратах. Удобств никаких: ни душа, ни туалета, негде умыться и постирать. Есть палатка, где можно переночевать, два надувных баллона, румпель, за который можно держаться рукой и две доски, уходящие в воду — руль. Ветер дует в парус, катамаран идет по воле ветра. Руками нужно эти 3,5 тонны направлять.

Как находиться в постоянном контакте с людьми на столь маленькой площади долгое время? Евгений говорит, что секрета никакого нет. Надо просто уметь терпеть и не высказывать вслух все свои мысли.

— Космонавтов проверяют целые институты на психологическую совместимость, потому что нет ничего тяжелее, чем постоянное общение. Человек устает очень сильно. А усталый человек всегда раздражительный, конфликтный и скандальный. Он есть в каждом. Нужно просто научиться его успокаивать, чтобы не раздражаться внешне. Внутри себя сжимаешь кулаки и идешь дальше молча. И так живешь так месяцами. Это на самом деле невыносимо. Настолько, что обычные нормальные люди, у которых нет какой-то мотивации, этого не выдержат. Если человек решится на такое путешествие ради закатов, морского бриза и плеска волн, он не вытерпит больше недели такой романтики. Когда ты не моешься, спишь как попало, вечно весь соленый весь, когда туалет – океан. А в нем — акулы и португальские кораблики — это медузы из отряда «сифонофоры», от одного прикосновения которых ты можешь получить сильный ожог, паралич или даже смерть. Это тяжелый изнурительный труд, куда могут идти только люди, одержимые морем и те, кто по-другому жить не могут. Для меня это форма моего личного развития и познания мира. Я – путешественник.

Туземцы Папуа-Новой Гвинеи, улыбчивая королева островов Кука, местные ребятишки, которым в диковинку фотокамеры и толпа бородатых людей с рюкзаками, — все они смотрят на нас с фотографий на стенах музея. На полках дротики с Мадагаскара, ножи из Индонезии, дубинки с Соломоновых островов соседствуют с музыкальными инструментами с Маврикия, контрабандными кубинскими сигарами и кусками застывшей лавы с Галапагосов. Здесь же — камень с острова Хива-Оа, что во Французской Полинезии. На архипелаге Маркизских островов на таких камнях стоят изваяния по 2,5 метра в высоту - тики. Они очень похожи на моаи с острова Пасхи. Только там идолы закопаны в землю, а во Французской Полинезии стоят на камнях.

Второй зал музея — гималайский. Здесь хранятся артефакты из экспедиций Ковалевского в Тибет, Непал, Тайланд, Вьетнам. Почти половину экспозиции занимают вещи из королевства Бутан. Сюда томский путешественник снаряжал четыре экспедиции в поисках формулы счастья.

— В доме сельской семьи, а таких 70%, всего две комнаты: одна — для жизни, другая – для медитаций. Называется – чешам, алтарная комната. Я сделал ее образец в музее. Это место я назвал также — чешам.

Счастье, в понимании жителей королевства Бутан, держится на четырех колоннах: бережное отношение к природе, сохранение культуры и традиций, хорошее управление страной, устойчивое экономическое развитие с заботой о завтрашнем дне, а не о бизнесе. За время жизни в Бутане Евгений Ковалевский понял: у бутанцев все это есть. Они берегут природу, чтят традиции, любят своего короля, а он любит их, экономика страны нацелена на то, чтобы беречь природу.

– Опыт Бутана сегодня все чаще берут на вооружение в развитых странах. В Японии, Франции, Корее, Америке уже есть организации, которые всерьез занимаются этими вопросами. Раз в два года в Королевстве проходят конференции по счастью. Там собираются сотни зарубежных представителей и выступают с докладами. Я был там однажды. Очень сильное мероприятие. Мы тоже исследуем счастье в Томском отделении РГО. Наша цель — создать методику воспитания российских школьников, чтобы они были счастливы и знали, что счастье – не в деньгах или каких-то материальных ценностях, а во внутренней гармонии. Если тебе хорошо, значит, ты счастлив. Для этого не обязательно быть миллиардером.

На полках с экспонатами есть даже кирпич. Не простой, «кирпич счастья». Он привезен томским путешественником со стройки центра исследований валового национального счастья в Королевстве Бутан. Рядом с ним – танка с жизнеописаниями Будды, дордже – главная эмблема королевства, образец буддийской ступы. Здесь можно увидеть, как одеваются гималайские женщины и на каких музыкальных инструментах играют жители гор. А если повезет встретиться в музее лично с путешественником Евгением Ковалевским, он сыграет вам на поющих чашах и споет мантры.

Десятки амулетов из местных самоцветов, четки различных форм и размеров, браслеты, шкатулки. А еще – целый парад Будды. Статуи из разных стран и на любой вкус и цвет: глиняные, бронзовые, деревянные, есть даже изумрудный Будда – по цвету, разумеется.

Все экспонаты этого музея Евгений Ковалевский привез сам из разных стран. Бывало, говорит, капитан не разрешал брать артефакты с собой на борт, так приходилось прятать их хорошенько, иногда – отправлять посылками домой.

— 20 лет из каждого своего путешествия я тащу полные чемоданы. В аэропорту поставишь потом на весы — 60 кг. Я сам столько вешу. Но как можно упустить такую возможность. И на таможне часто придираются. То им золото мерещится в бронзовых статуэтках, то запрещают вывозить, хотя я беру только то, что можно по закону. Иногда просто отбирают, как в Индии, например, павлиньи перья забрали. А в Шереметьево однажды хотели вообще все два чемодана по 20 кг забрать. Пришлось сказать, что я — буддист и своими шутками сотрудники таможни оскорбляют мои религиозные убеждения. Закатил скандал в аэропорту, требовал начальника, уповал на закон о свободе вероисповедания — пропустили. Вообще-то я — не религиозный человек. Я верю в природу и себя как ее часть.

Музей путешественника – совместный проект Томского отделения Русского географического общества и томского научного центра, который безвозмездно выделил помещение для экспозиции. Музей почти готов.

— Здесь своя атмосфера, особенно когда зажжешь благовония. В Томске нет аналогов нашего музея. Кругосветных путешествий на плоту никто не совершает. Сюда можно позвать школьников, учителей, просто заинтересованных людей и тех, кто ищет себя. Хочется все показать, рассказать и вдохновить людей на что-то интересное, о чем они мечтают. Мы хотим, чтобы наш музей был полезным и доступным для тех, кто интересуется саморазвитием и познанием нашей планеты. В этом — смысл экспедиционного музея. Скорее всего, открываться он будет по заказу.