Зачем томским деревьям паспорта

Считать деревья? Что за странный способ улучшать городское озеленение? Этот удивленный вопрос я слышу очень часто. Всем понятно, зачем высаживать деревья или препятствовать их вырубке. Это действия с быстрым и осязаемым результатом. А от наполнения базы данных какая польза? Тени она не дает, кислород не выделяет. Напишу об этом по порядку от первого лица, поскольку не вижу смысла делать отстраненный журналистский материал, раз автор оказался по уши вовлечен в процесс. Первое, что я хочу сделать – это напомнить читателям ТВ2: в Томске есть движение «Ландшафтные волонтеры». У нас есть программный текст, с которым можно ознакомиться на наших страничках в соцсетях. Но для экономии вашего времени, скажу, как понимаю смысл этого движения я: мы объединились, потому что хотим жить в зеленом городе. Всем надоели пни и обрубки. Но от того, что мы сокрушаемся и выливаем свой гнев в Интернет, ситуация вряд ли изменится. Лучше потратить время на действительно полезное занятие. Конкретно я, будучи кандидатом биологических наук и преподавателем Томского государственного университета, взяла на себя координацию инвентаризации деревьев.

Кронированные тополя в Городском саду

Теперь коротко о том, зачем нужна инвентаризация. Городские деревья, кустарники, газоны – это ресурс. Их так и называют – зеленый фонд города. Представьте, что деревья – это инвестиции, которыми нужно управлять, чтобы они не обесценивались и приумножались. Это невозможно, если вы не знаете, в какие акции вложены ваши средства. Не получится успешно управлять тем, о чем имеешь субъективные обрывочные сведения. В отношении зеленого фонда такие сведения можно получить только в результате инвентаризации зеленых насаждений. Согласно приказу Минстроя России 1997 года, «долгосрочная оценка ситуации осуществляется по результатам инвентаризации городских зеленых насаждений с периодичностью 1 раз в 10 лет». Плохая новость: единичные города в России могут этим похвастаться. Это Москва, в которой учет зеленых насаждений вменен в обязанность собственникам и пользователям земельных участков. В случае пренебрежения учетом в силу вступают жесткие санкции в виде штрафов. Но Москва, судя по размеру городского бюджета – это государство внутри государства. На перечисление других городов, где ведется учет деревьев, с избытком хватит пальцев на руках. В Воронеже и Ростове-на-Дону инвентаризация проведена по решению городских администраций за счет бюджета. В первом случае результаты не опубликованы в виде общедоступной базы данных, во втором они нерелевантны, то есть не соответствуют действительности.

Фрагмент карты с результатами инвентаризации зеленых насаждений в Ростове-на-Дону. Данные опубликованы в открытом доступе, но признаны недостоверными.

И тут неожиданно хорошая новость! В Санкт-Петербурге, Красноярске, а теперь еще в Томске, Новокузнецке и некоторых других сибирских городах учетом деревьев занялись активисты. В Питере это движение «Деревья Санкт-Петербурга», в Сибири – последователи системы Countree («Посчитай меня»), разработанной в Красноярске. Результаты их работы общедоступны и сравнительно точны. Этот путь получения портрета зеленого каркаса города мне видится оптимальным, потому что у среднестатистического российского города на инвентаризацию деревьев нет ни людей, ни денег. Актуальные данные – это ключ к системному подходу, разумным решениям и долгосрочному планированию. Если мы хотим, чтобы все это касалось томских деревьев, нужно идти в нужном направлении, а точнее – на улицу со смартфоном, и делать свой вклад в наполнение томской ветки базы Countree.

Измерение обхвата ствола для занесения данных в систему Countree

Управление зеленым фондом, разработка проектов благоустройства общественных пространств, равно как экологический контроль за состоянием городского озеленения, защита деревьев от не согласованных, а, значит, незаконных рубок, – все это возможно только при наличии актуальных данных о состоянии деревьев. Миссию обеспечить Томск такими данными и взяли на себя мы, активисты движения «Ландшафтные волонтеры». Начиная с июля прошлого года, наши полевые аналитики кропотливо инвентаризуют томские деревья и кустарники. База данных представляет из себя карту города, на которую наносят метки (геолокации) каждого дерева. Нажав на метку, любой желающий может ознакомиться с «паспортом» дерева – его фотографией и подробным описанием. Оно включает такие характеристики, как видовая принадлежность, состояние кроны, высота и многие другие.

Так выглядит паспорт дерева при нажатии на его отметку в системе Countree

Кто может стать полевым аналитиком? Как показала практика, любой желающий, свободно управляющийся со смартфоном и прошедший у нас небольшое обучение. Приведу несколько реплик героев инвентаризации, у которых, следуя своей журналистской привычке, я взяла небольшие интервью. Например, Наталья. Она работает библиотекарем в музыкальной школе. В свободное от работы время вместе с подругой она выходит на свой участок, на котором учла уже более 400 деревьев.

– Я считаю, что занимаюсь важным делом. Мне больно смотреть, как безнаказанно деревья уничтожают, срубают, с них обрезают кору, и они медленно погибают. Считаю, что участие в процессе нанесения деревьев на карту – это хоть какая-то попытка защитить их от такого с ними обращения. Мы выходили на учет раз 10, час–полтора от силы этим занимались. Совсем немного, в общей сложности, а удовольствия много. Удивительно, но в процессе работы поднимается настроение, даже если оно было сначала не очень хорошее. Даже погода после учета лучше кажется. Наталья, полевой аналитик движения «Ландшафтные волонтеры»

С привлечением волонтеров нам помогают Центр социально-профессионального волонтерства ТГУ Univol и Центр развития городской среды Томской области. Благодаря им, среди наших аналитиков много студентов вузов.

– Я очень люблю деревья и очень люблю свой город. Хотелось внести свой вклад в улучшение ситуации с зелеными насаждениями в Томске, и в том числе показать, что в городе есть активные горожане, которым не безразлична судьба деревьев. Такие события, как варварская обрезка деревьев, не должны проходить безнаказанными. Дина Ахунова, полевой аналитик

– Я с большим интересам отношусь к подобного рода деятельности, когда обычные горожане могут что-то сотворить, чему-то поспособствовать. В данном случае работе с зелеными насаждениями в городе. Проект Countree, безусловно, относится к таким активностям и позволяет мне как горожанину реализовать себя, то есть участвовать в жизни города. И еще (это я понял уже после того, как начал участвовать в проекте) он позволяет почувствовать объединение людей, гражданское общество, когда люди без каких-то внешних воздействий по доброй воле собираются и делают какое-то общее полезное дело. И от этого получаешь больше всего удовольствия. Антон Хренков, куратор полевых аналитиков

Проект по инвентаризации, как оказалось, имеет дополнительные функции – обучающую, просветительскую и исследовательскую. Учитель биологии школы №49 Елена Лысакова в прошлом году приступила к учету деревьев на своем участке в компании с тремя своими ученицами. В итоге силами этого отряда полевых аналитиков в базу внесены почти 500 деревьев, а по окончании сезона три 11-классницы оформили результаты в виде научной работы и собрали с ней главные призы на общероссийских и международных конкурсах и конференциях.

– Процесс инвентаризации показался нам с ребятами с самого начала необходимым для решения проблем озеленения нашего города. Тем более, что участие в озеленении является одним из направлений работы нашей детской экологической организации. То, что многие деревья нуждаются в замене, нам было очевидным: на ул. Мокрушина, где находится наша школа, много тополей, покрытых трутовиками, безобразно обрезанных. Эти деревья точно не представляют ценности в эстетическом плане и, однозначно, не выполняют функцию очищения воздуха и другие экосистемные функции. Наша команда проводила инвентаризацию на участке, ограниченном улицами Красноармейская, Учебная, Котовского. В этом году мне вместе с группой школьников-экологов хотелось бы также принять участие в инвентаризации. Опыт прошлого года показал, что подобная волонтерская деятельность может перерасти в интересное научное исследование, ведь ребята понимают, почему и для чего нужен учет деревьев, начинают обращать внимание на видовое разнообразие и состояние древесно-кустарниковой флоры в условиях города. Елена Лысакова, учитель биологии школы №49, куратор полевых аналитиков

«Ландшафтные волонтеры» – это общественное движение, которое пока не имеет юридического лица. Оформление сложной документации для регистрации и функционирования некоммерческой организации нам не под силу, поскольку у нас нет финансирования. Каждый из организаторов трудится по основному месту работы. Костяк нашего движения составляют несколько ученых из Томского государственного университета. В их числе Михаил Ямбуров, директор Сибирского ботанического сада, который в этом году во время отпуска сам «вышел в поля» и внес в систему более 100 деревьев.

– Я сам живу в ТОСе Центральном, в котором довольно сложная обстановка с озеленением. С одной стороны, имеются уже древесные насаждения, которые посажены давно и частично находятся в аварийном состоянии. С другой стороны, есть инвазия клена, много его поросли. С третьей стороны, у жильцов и у меня в том числе есть большое желание благоустроить эту территорию, высадить новые деревья. Для этого важно сделать срез текущей ситуации: что сейчас имеется, какие уже есть посадки, насаждения, в каком они состоянии. Это нужно и для проектирования территории. Если дерево аварийное, то нужно понимать, что оно потом будет сноситься, и лучше сразу в проекте это учесть. В целом, по городу ситуация с озеленением у нас не самая лучшая, я бы даже сказал, что во многих местах она печальная. И когда мы будем понимать по городу в целом, какой у нас породный состав насаждений, как они расположены, мы сможем совместно сделать рекомендации для города, каким породами усилить, где произвести замену, в общем, как сделать наш город красивее и комфортнее. Михаил Ямбуров, координатор движения «Ландшафтные волонтеры» по направлению «Ассортиментная политика городского озеленения»

Наши самые активные волонтеры говорят, что потратили на инвентаризацию всего 20–30 часов, выходя на учет с друзьями и занимаясь им по часу–полтора. Согласитесь, что для такой масштабной миссии это не так уж много. Но, чтобы этот материал не показался вам бравурным и ложно оптимистичным, поделюсь с вами нашими болями. На настоящий момент нам удалось внести в базу более 4 тысяч деревьев и кустарников. В масштабах города это крохи. Хотя с учетом того, что эту работу выполняют волонтеры, и она для города бесплатная, думаю, что это весомый результат. Мы продолжаем инвентаризацию в районе между улицами Усова, Красноармейская, Нахимова и проспектом Ленина. Также подключили к проекту еще два ключевых участка – район ТОС «Центральный» и его окрестностей (кварталы между улицами Сибирская, Тверская, Лебедева и Комсомольским проспектом) и Университетскую рощу.

Мастер-класс по внесению деревьев в базу Countree

Подводных камней, на которые мы наткнулись в процессе учета деревьев, несколько: Метод сплошного учета, который исповедуют разработчики базы Countree (некоммерческая организация «Живой город», г. Красноярск), предполагает инвентаризацию как на улицах, так и во дворах жилых домов. Часто жители вольно или невольно в жажде общения мешают полевым аналитикам, а иногда и препятствуют учету. К этому нужно быть готовым.

Работа полевого аналитика все-таки требует навыка. Поначалу определение видовой принадлежности дерева, его высоты и точное выставление геолокации займет время.

Поддержание базы в рабочем состоянии, оплата сервера и услуг программистов, подключение новых функций пока лежит на плечах наших красноярских коллег-активистов, которые тратят на это грантовые средства. То есть пока у нас нет финансовой поддержки, мы не можем претендовать на удовлетворение срочных запросов по обслуживанию томской ветки сайта.

Ситуация с озеленением ежедневно меняется. Почти каждый день что-то высаживают, а чаще обрезают или сносят. Несмотря на то, что опция повторной инвентаризации вскоре будет доступна для томских полевых аналитиков, у нас пока нет людских ресурсов на эту задачу. Поэтому не всегда внесенная в прошлом году и даже вчера информация будет отражать действительность. Мы увидим и сможем оценить картину в целом с определенной долей неточностей.

Автор: Центр развития городской среды Томской области Совещание по вопросам озеленения в мэрии Томска с участием координаторов движения "Ландшафтные волонтеры"