Выиграй романтический ужин в ресторане в поэтическом конкурсе ТВ2

Хохот твой заливистый и звонкий,

Ты бежишь ко мне, раскинув​ руки-

Как приятно обнимать​ ребенка,

Пусть и после небольшой совсем разлуки.

Кудри вьются, стали гуще завитки,

Ты умнеешь с каждым днем и с каждым часом.

Наблюдаешь, как смешные мотыльки

Копошатся, над тобой пролитым квасом.

Мило морщишь нос, смешно танцуешь,

Ловко с ложкой управляешься в обед.

Где нельзя - ты обязательно рисуешь,

А, проснувшись, машешь ручками привет…

∗∗∗

Слепая, я практически слепая,

И все вокруг об этом говорят,

Но в этой жизни я себя убогой не считаю

И увожу от всех свой непонятный взгляд.

Я не люблю, когда мне лгут безбожно,

Я не люблю когда жалеют слёзно,

Я не люблю когда вдруг что-то не по мне,

Я не люблю жизнь проживать как будто бы во сне.

Люблю любить и быть любимой,

Люблю гостей я щедро угощать,

Люблю я быть неповторимой,

Меня не надо повторять…