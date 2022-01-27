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Стиль жизни

Выиграй романтический ужин в ресторане в поэтическом конкурсе ТВ2

ТВ2 ТВ2

Хотите подарить второй половинке на День влюбленных романтический ужин? Выиграйте его в поэтическом конкурсе ТВ2 «Любовь-Морковь». До окончания приема заявок осталось несколько дней.

Признавайтесь в своих чувствах к любимому и любимой, говорите родителям и детям о том, как вы их любите, рассказывайте о теплом отношении к городу и крепкой привязанности к работе. Больше 30-ти томичей уже успели поделиться с нами своими признаниями в стихах.

Публикуем отрывки из некоторых. Орфография и пунктуация авторов сохранена.

Укутаться в пледе из тёплых объятий,
Наблюдать за блеском любимых глаз,
Отбрасываться сотни условий, понятий...
Нет никаких «Я»,
Есть «МЫ» и «НАС».

Можно жить в отдельном розовом мире,
Идеализировать вокруг всё и вся,
Но если ты знаешь, что не один в этих играх,
То тебе наплевать на все «нельзя»…

∗∗∗

Никогда никому не верить,
Только ты всегда впереди.
Только тобою бредить,
Потому что с тобой по пути.

Скучать невозможно - можно.
И ждать не зная конца.
Просто поверить не сложно,
Когда друг для друга сердца…

Хохот твой заливистый и звонкий,
Ты бежишь ко мне, раскинув​ руки-
Как приятно обнимать​ ребенка,
Пусть и после небольшой совсем разлуки.
Кудри вьются, стали гуще завитки,
Ты умнеешь с каждым днем и с каждым часом.
Наблюдаешь, как смешные мотыльки
Копошатся, над тобой пролитым квасом.
Мило морщишь нос, смешно танцуешь,
Ловко с ложкой управляешься в обед.
Где нельзя - ты обязательно рисуешь,
А, проснувшись, машешь ручками привет…

∗∗∗

Слепая, я  практически слепая,
И все вокруг об этом говорят,
Но в этой жизни я себя убогой не считаю
И увожу от всех свой непонятный взгляд.

Я не люблю, когда мне лгут безбожно,
Я не люблю когда жалеют слёзно,
Я не люблю когда вдруг что-то не по мне,
Я не люблю жизнь проживать как будто бы во сне.

Люблю любить и быть любимой,
Люблю гостей я щедро угощать,
Люблю я быть неповторимой,
Меня не надо повторять…

Я отправился в плаванье

из Назаровской гавани

по Сибирскому морю в Томск.

Овладев там профессией,

на одиннадцать месяцев

с ним простился, не зная о том,

Что уже в скором времени

станет он неотъемлемой

частью жизни дальнейшей моей.

И желания в будущем

в нём заветные сбудутся

наяву, а не только во сне.

Это так удивительно,

как судьба всё предвидела,

возвращая в порт сессий меня

Из залива Кузбасского,

где вода чёрной краскою

перемазана, мне не понять…

∗∗∗

Какое  это чудо! –

                  божественной весной

Желать и вдохновляться

                  с листвою молодой!

Какое это чудо! –

                   Быть иногда шальной

И падать в приключенья,

                   Как в омут, с головой.

 

Какое это чудо!

                    – в несносный летний зной

Ловить всем телом солнце

                       напополам с водой.

Какое это чудо! –

                      дать жизнь семье большой,

И отпустить в полёт их,

                    взмахнув вослед рукой…

Успевайте прислать стихотворение на конкурс. Напомним, главный приз — романтический ужин в трактире «Сибирская трапеза» в День святого Валентина. Все финалисты получат подарки — сертификаты от «Make Love Pizza» и сладости от экофабрики «Сибирский кедр». Будут и другие сюрпризы.

Ждем ваши стихотворения о любви до 31 января включительно. 1 февраля редакция Агентства новостей ТВ2 и известный томский актер, тренер по публичным выступениям Илья Гваракидзе выберут три лучших стихотворения. По ним мы снимем видеозарисовки.

Победитель будет выбран путем онлайн-голосования, которое пройдет на сайте Агентства новостей ТВ2 с 7 по 10 февраля. Итоги конкурса и награждение победителей — 11 февраля.

Напомним, что участвовать в конкурсе могут томичи и жители Томской области, которые в случае выхода в финал готовы приехать в город по согласованию с организаторами. Возраст участников значения не имеет.

Присылайте свое стихотворение на lubovmorkovnatv2@yandex.ru или в группы Агентства новостей ТВ2 в соцсетях с пометкой «на конкурс» или «Любовь-Морковь». От одного участника принимается одно произведение. В письме также нужно указать свой контактный телефон, фамилию и имя автора. Если вы хотите подписаться псевдонимом, сообщите об этом.

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