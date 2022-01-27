Выиграй романтический ужин в ресторане в поэтическом конкурсе ТВ2

Хотите подарить второй половинке на День влюбленных романтический ужин? Выиграйте его в поэтическом конкурсе ТВ2 «Любовь-Морковь». До окончания приема заявок осталось несколько дней.
Признавайтесь в своих чувствах к любимому и любимой, говорите родителям и детям о том, как вы их любите, рассказывайте о теплом отношении к городу и крепкой привязанности к работе. Больше 30-ти томичей уже успели поделиться с нами своими признаниями в стихах.
Публикуем отрывки из некоторых. Орфография и пунктуация авторов сохранена.
Укутаться в пледе из тёплых объятий,
Наблюдать за блеском любимых глаз,
Отбрасываться сотни условий, понятий...
Нет никаких «Я»,
Есть «МЫ» и «НАС».
Можно жить в отдельном розовом мире,
Идеализировать вокруг всё и вся,
Но если ты знаешь, что не один в этих играх,
То тебе наплевать на все «нельзя»…
∗∗∗
Никогда никому не верить,
Только ты всегда впереди.
Только тобою бредить,
Потому что с тобой по пути.
Скучать невозможно - можно.
И ждать не зная конца.
Просто поверить не сложно,
Когда друг для друга сердца…
Хохот твой заливистый и звонкий,
Ты бежишь ко мне, раскинув руки-
Как приятно обнимать ребенка,
Пусть и после небольшой совсем разлуки.
Кудри вьются, стали гуще завитки,
Ты умнеешь с каждым днем и с каждым часом.
Наблюдаешь, как смешные мотыльки
Копошатся, над тобой пролитым квасом.
Мило морщишь нос, смешно танцуешь,
Ловко с ложкой управляешься в обед.
Где нельзя - ты обязательно рисуешь,
А, проснувшись, машешь ручками привет…
∗∗∗
Слепая, я практически слепая,
И все вокруг об этом говорят,
Но в этой жизни я себя убогой не считаю
И увожу от всех свой непонятный взгляд.
Я не люблю, когда мне лгут безбожно,
Я не люблю когда жалеют слёзно,
Я не люблю когда вдруг что-то не по мне,
Я не люблю жизнь проживать как будто бы во сне.
Люблю любить и быть любимой,
Люблю гостей я щедро угощать,
Люблю я быть неповторимой,
Меня не надо повторять…
Я отправился в плаванье
из Назаровской гавани
по Сибирскому морю в Томск.
Овладев там профессией,
на одиннадцать месяцев
с ним простился, не зная о том,
Что уже в скором времени
станет он неотъемлемой
частью жизни дальнейшей моей.
И желания в будущем
в нём заветные сбудутся
наяву, а не только во сне.
Это так удивительно,
как судьба всё предвидела,
возвращая в порт сессий меня
Из залива Кузбасского,
где вода чёрной краскою
перемазана, мне не понять…
∗∗∗
Какое это чудо! –
божественной весной
Желать и вдохновляться
с листвою молодой!
Какое это чудо! –
Быть иногда шальной
И падать в приключенья,
Как в омут, с головой.
Какое это чудо!
– в несносный летний зной
Ловить всем телом солнце
напополам с водой.
Какое это чудо! –
дать жизнь семье большой,
И отпустить в полёт их,
взмахнув вослед рукой…
Успевайте прислать стихотворение на конкурс. Напомним, главный приз — романтический ужин в трактире «Сибирская трапеза» в День святого Валентина. Все финалисты получат подарки — сертификаты от «Make Love Pizza» и сладости от экофабрики «Сибирский кедр». Будут и другие сюрпризы.
Ждем ваши стихотворения о любви до 31 января включительно. 1 февраля редакция Агентства новостей ТВ2 и известный томский актер, тренер по публичным выступениям Илья Гваракидзе выберут три лучших стихотворения. По ним мы снимем видеозарисовки.
Победитель будет выбран путем онлайн-голосования, которое пройдет на сайте Агентства новостей ТВ2 с 7 по 10 февраля. Итоги конкурса и награждение победителей — 11 февраля.
Напомним, что участвовать в конкурсе могут томичи и жители Томской области, которые в случае выхода в финал готовы приехать в город по согласованию с организаторами. Возраст участников значения не имеет.
Присылайте свое стихотворение на lubovmorkovnatv2@yandex.ru или в группы Агентства новостей ТВ2 в соцсетях с пометкой «на конкурс» или «Любовь-Морковь». От одного участника принимается одно произведение. В письме также нужно указать свой контактный телефон, фамилию и имя автора. Если вы хотите подписаться псевдонимом, сообщите об этом.