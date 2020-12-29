Выбираем подарки на Новый год: бриллианты

Стиль жизни

Декабрь – время подготовки к Новому году и планирования бюджета на праздничные траты. Значительную часть из них составляют подарки. Согласно исследованию банковского сервиса IDF Eurasia, в 2020 году около 60% россиян собираются вручать новогодние презенты родителям, супругам и избранникам.

Ювелирные украшения входят в топ-10 предновогодних покупок. Это объясняется еще и тем, что в период пандемии коронавируса из-за ограничений многие праздничные развлекательные мероприятия оказались недоступны. И часть новогодних расходов люди перераспредели в сторону несиюминутных подарков – например, ценных металлов или драгоценных камней, среди которых традиционно лидируют бриллианты.

Являясь «вечной ценностью», ювелирные изделия с бриллиантами сегодня доступны не только в luxury-сегменте. Учитывая, что расходы на новогодний стол порой даже превышают 20 000 рублей, покупка престижной драгоценности уже не кажется чем-то невозможным.

Одним из трендов уходящего года в связи с пандемией стало значительное увеличение доли онлайн-продаж, в том числе на рынке ювелирных изделий. Драгоценные камни и металлы теперь можно приобрести даже в крупных универсальных интернет-сторах. Однако стоит быть осторожным: нередко ювелирные онлайн-магазины массово выдают синтетические камни за подлинные.

Если покупатель хочет максимально обезопасить себя и приобрести подлинное изделие, – советует заведующий лабораторией Геммологического центра МГУ Александр Столяревич, — важно выбрать известного, внушающего доверие производителя.

Производитель – ключевое слово в ювелирном бизнесе. Только компания, обладающая полным циклом производства: от добычи алмаза до реализации бриллианта на рынке, может гарантировать подлинность и происхождение своей продукции. В России производителем, отвечающим подобным критериям, является холдинг АЛРОСА. Крупнейшая алмазодобывающая компания в мире работает с 1992 года.

Согласно данным Минфина РФ, до 20% бриллиантов сегодня выдаются за подлинные, являясь синтетическими. АЛРОСА – единственный производитель, который гарантирует происхождение своего продукта: от момента добычи алмаза в карьере до появления бриллианта на «прилавке».



В открывшемся в декабре 2020 года онлайн-магазине alrosadiamond.ru каждый бриллиант сопровождается сертификатом подлинности. В нем указаны подробные характеристики камня: вес, цвет, чистота, тип огранки, а также точная дата и место добычи алмаза. При гарантии подлинности цены в онлайн-магазине АЛРОСА благодаря отсутствию посредников более чем демократичные.