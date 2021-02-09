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09 февраля,
2021
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Стиль жизни

Выбираем победителя конкурса «Любовь-Морковь 2021». Голосование открыто!

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В этом году на поэтический конкурс ТВ2 прислали почти 70 стихотворений. Редакция Агентства ТВ2 и томский актер Илья Гваракидзе посовещались и выбрали три. Ими стали:


«Пандемия. Коронавирус…» Софьи Павловской


«Твое имя» Светланы Гориновой


«Полочка» Варвары Коломенской. 


Ближе познакомиться с авторами можно здесь. Смотрите, слушайте и голосуйте за понравившееся стихотворение. 

Голосование закончится 12 февраля в 12:00. В этот же день пройдет награждение финалистов. Победитель отправится на романтический ужин в трактир «Сибирская трапеза».


С одного устройства можно проголосовать только один раз. Выбирайте лучшую, на ваш взгляд, работу. Обращайте внимание на имя, рядом с которым ставите галочку. Порядок размещения участников в списке постоянно меняется. С одного устройства можно проголосовать только один раз. Повторные голоса не засчитываются. 



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