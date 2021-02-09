Выбираем победителя конкурса «Любовь-Морковь 2021». Голосование открыто!

Ближе познакомиться с авторами можно здесь . Смотрите, слушайте и голосуйте за понравившееся стихотворение.

В этом году на поэтический конкурс ТВ2 прислали почти 70 стихотворений. Редакция Агентства ТВ2 и томский актер Илья Гваракидзе посовещались и выбрали три. Ими стали:

Голосование закончится 12 февраля в 12:00. В этот же день пройдет награждение финалистов. Победитель отправится на романтический ужин в трактир «Сибирская трапеза».





С одного устройства можно проголосовать только один раз. Выбирайте лучшую, на ваш взгляд, работу. Обращайте внимание на имя, рядом с которым ставите галочку. Порядок размещения участников в списке постоянно меняется. С одного устройства можно проголосовать только один раз. Повторные голоса не засчитываются.









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