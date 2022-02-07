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Стиль жизни

Выбираем победителя поэтического конкурса «Любовь-Морковь 2022». Голосование открыто!

ТВ2 ТВ2

Поэтический конкурс «Любовь-Морковь» вышел на финишную прямую. Сегодня мы открываем онлайн-голосование. Знакомьтесь с финалистами конкурса ТВ2, смотрите видеозарисовки, снятые на их стихотворения и отдавайте свой голос за работу, которая вам больше понравилась.

За уютную локацию для съемок благодарим фотостудию «Вeautiful life».

!!! Процентное соотношение меняется с каждым голосом. Обращайте внимание на имя и фото участника. Повторные голоса не засчитываются. С одного устройства можно проголосовать только один раз !!!

Голосование закончится 11 февраля в 11:00. В этот же день пройдет награждение. Напомним, победитель получит сертификат на ужин в трактире «Сибирская трапеза» в День святого Валентина. Все финалисты получат подарки — сертификаты от «Make Love Pizza» и сладости от экофабрики «Сибирский кедр». Сюрпризы ждут не только финалистов. Редакция ТВ2 отметит спецпризами еще нескольких авторов.

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