Выбираем победителя поэтического конкурса «Любовь-Морковь 2022». Голосование открыто!

Поэтический конкурс «Любовь-Морковь» вышел на финишную прямую. Сегодня мы открываем онлайн-голосование. Знакомьтесь с финалистами конкурса ТВ2, смотрите видеозарисовки, снятые на их стихотворения и отдавайте свой голос за работу, которая вам больше понравилась.
За уютную локацию для съемок благодарим фотостудию «Вeautiful life».
!!! Процентное соотношение меняется с каждым голосом. Обращайте внимание на имя и фото участника. Повторные голоса не засчитываются. С одного устройства можно проголосовать только один раз !!!
Голосование закончится 11 февраля в 11:00. В этот же день пройдет награждение. Напомним, победитель получит сертификат на ужин в трактире «Сибирская трапеза» в День святого Валентина. Все финалисты получат подарки — сертификаты от «Make Love Pizza» и сладости от экофабрики «Сибирский кедр». Сюрпризы ждут не только финалистов. Редакция ТВ2 отметит спецпризами еще нескольких авторов.