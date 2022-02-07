Выбираем победителя поэтического конкурса «Любовь-Морковь 2022». Голосование открыто!

Поэтический конкурс «Любовь-Морковь» вышел на финишную прямую. Сегодня мы открываем онлайн-голосование. Знакомьтесь с финалистами конкурса ТВ2, смотрите видеозарисовки, снятые на их стихотворения и отдавайте свой голос за работу, которая вам больше понравилась.

За уютную локацию для съемок благодарим фотостудию «Вeautiful life».

!!! Процентное соотношение меняется с каждым голосом. Обращайте внимание на имя и фото участника. Повторные голоса не засчитываются. С одного устройства можно проголосовать только один раз !!!