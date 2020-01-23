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23 января,
2020
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Все желающие могут принять участие в конкурсе кормушек 2020

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Союз охраны птиц России в рамках акции «Покормите птиц!» в восьмой раз проводит интернет-конкурс кормушек. Принять в нем участие могут все желающие. Для этого нужно заполнить небольшую анкету и загрузить фотографию кормушки на сайт конкурса. Обязательное условие: автор тоже должен присутствовать на фото вместе со своей работой. 

Все желающие могут принять участие в конкурсе кормушек 2020
Фото: одного из участников, взято с сайта конкурса кормушек

Номинации конкурса:


  1. «Оптимальный вариант» (отвечающий нуждам и стандартам кормушки для птиц + дизайн)

  2. «Чудо-столовая» (самая красивая и оригинальная кормушка)


Каждый месяц жюри будет выбирать по одной работе в каждой номинации. Все мастера, которые заботятся о птицах, получат свидетельства участников. Авторы лучших работ получат благодарности от организаторов конкурса. А к 1 апреля — Международному дню птиц – жюри выберет по одному победителю среди номинантов каждого месяца. Они получат грамоты и ценные призы.


Работы принимаются до 20 марта 2020 года.

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