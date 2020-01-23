Все желающие могут принять участие в конкурсе кормушек 2020
Союз охраны птиц России в рамках акции «Покормите птиц!» в восьмой раз проводит интернет-конкурс кормушек. Принять в нем участие могут все желающие. Для этого нужно заполнить небольшую анкету и загрузить фотографию кормушки на сайт конкурса. Обязательное условие: автор тоже должен присутствовать на фото вместе со своей работой.
Номинации конкурса:
«Оптимальный вариант» (отвечающий нуждам и стандартам кормушки для птиц + дизайн)
«Чудо-столовая» (самая красивая и оригинальная кормушка)
Каждый месяц жюри будет выбирать по одной работе в каждой номинации. Все мастера, которые заботятся о птицах, получат свидетельства участников. Авторы лучших работ получат благодарности от организаторов конкурса. А к 1 апреля — Международному дню птиц – жюри выберет по одному победителю среди номинантов каждого месяца. Они получат грамоты и ценные призы.
Работы принимаются до 20 марта 2020 года.
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