Все желающие могут принять участие в конкурсе кормушек 2020

Союз охраны птиц России в рамках акции «Покормите птиц!» в восьмой раз проводит интернет-конкурс кормушек. Принять в нем участие могут все желающие. Для этого нужно заполнить небольшую анкету и загрузить фотографию кормушки на сайт конкурса. Обязательное условие: автор тоже должен присутствовать на фото вместе со своей работой.