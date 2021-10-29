«Время, чтобы пугаться»: подборка детских книг для хэллоуинского настроения

Готовы пощекотать себе нервишки в канун Дня всех святых? Сотрудники библиотеки «Фламинго» подготовили подборку книг с ужасающими историями для детей и подростков.

Джон Клопфер «Истребители зомби»

«Истребители зомби» – это своего рода «Ходячие мертвецы» для подростков, захватывающая и, конечно, пугающая история для тех, кто обожает страшилки. Вечеринка с ночевкой у Зака Кларка оборачивается первостатейным кошмаром: ни с того ни с сего в округе начинается зомби-апокалипсис. И вскоре охватывает всю страну! Заку с его лучшим другом-ботаником Райсом и школьной королевой гламура Мэдисон предстоит непростая миссия. Оказывается, именно они должны спасти мир от восставших мертвецов – любителей полакомиться чужими мозгами. Но сперва еще надо выжить самим.

Андрей Колесников «Земля майских жуков»

В город приехал цирк, звезды которого — юная девочка-акробатка и кинопроектор. Вскоре девочка таинственно исчезает. Оказывается, что директор цирка "продает" ее на три дня в зловещий старый Дом, где живет Граф и его сын, чтобы она сыграла роль куклы, так как любимая игрушка умирающего мальчика погибла в пожаре. Дом кажется бесконечным и окутан мраком. Девочка Сола мечтает о побеге, но скоро ухитряется подружиться с сыном Графа Максом, загорается желанием помочь им с отцом, раскрыть тайну смерти прекрасной хозяйки Дома. В противоборстве между добрым Графом, который исполняет желания, и его злым двойником Сола встает на сторону добра, помогает героям вспомнить прошлое, показав найденную в чулане старую кинопленку.

Нил Гейман «История с кладбищем»

«История с кладбищем» – это странная, но очень точная метафора взросления, когда ребенок, исследуя окружающий мир, постепенно осознает, кто он на самом деле, поданная под жутким соусом. В ночь, когда погибла вся его семья, крошечный мальчик каким-то чудом оказывается на улице и даже добирается до старого кладбища, где находит приют на долгие годы. Обитатели кладбища, призраки, вампир и оборотень, дают мальчику имя, воспитывают и опекают его. На кладбище - и в большом, человеческом мире - его ждет множество приключений, которые помогут ему повзрослеть и полюбить мир живых, опасный, волнующий и манящий.

Тара Эллис «Секрет шепчущих сосен»

Саманта Вулф и Элли Паркер отправляются в летний лагерь «Шепчущие сосны». Подруги пообещали родителям, что не будут ввязываться ни в какие расследования мистических тайн и загадок. Но разве могут они остаться в стороне, когда в лагере творится столько странностей? К тому же директор лагеря мисс Купер с первого взгляда невзлюбила девочек и по какой-то странной причине хочет отправить их обратно домой до окончания смены! Сэм и Элли решают взять всё в свои руки и выяснить, что же творится в лагере и кто за всем этим стоит…

Джон Эспозито «Особняк с привидениями. Том 1. Кошмарный квартет»

«Особняк с привидениями» — это потрясающая серия книг с леденящими кровь историями ужасов, вдохновленная классическим фильмом студии «Дисней», а кроме того – знаменитым аттракционом в Диснейленде. Особняк с привидениями – странное место, наполненное бесплотными духами. Среди них есть особенный – обитатель и хранитель библиотеки Амикус Аркейн. Он обожает страшные истории. И особенно любит их рассказывать! Когда в особняк попадают четверо детей — любителей страшных историй, называющих себя Кошмарный Квартет, — он не упускает шанса рассказать им пару леденящих кровь сказочек. Каков же оказывается ужас ребят, когда они понимают, что эти сказочки – о них самих…

Роберт Стайн «Добро пожаловать в мертвый дом»

Знаменитая детская серия «Ужастики» вновь вернулась на полки библиотек и магазинов, под обновленными обложками выходят классические жуткие истории. Открывает серию «Добро пожаловать в мертвый дом» всеми любимого Роберта Стайна. Джош и Аманда вместе с родителями переезжают в старинный особняк, самый мрачный и зловещий во всей округе. Им даже кажется, что здесь могли бы водиться призраки. Но, разумеется, мама с папой им не верят и лишь отмахиваются от их подозрений. «Ничего страшного, привыкнете! — говорят они. — Лучше идите погуляйте, может, заведете себе новых друзей». Возможно, родители напрасно настроены так легкомысленно? Брат с сестрой вскоре действительно сталкиваются с местными детьми. Но те выглядят и ведут себя как-то странно. И, однажды случайно попав на кладбище, Джош и Аманда понимают – почему.

Хендрик Ламбертус «Полночная школа»

Однажды самый обыкновенный мальчик по имени Милан получил очень странное письмо. В нем говорилось, что Милан зачислен в некую школу в Могильном закоулке. Занятия начнутся ровно в полночь. Что это? Чья-то шутка? А может, письмо попало к Милану по ошибке? Нужно во всем разобраться! Милана ждут веселые и захватывающие приключения, ему предстоит найти новых друзей и доказать всем, что идея директора школы собрать вместе таких разных, непохожих друг на друга учеников была просто превосходной.

Елена Усачева «Рецепт кошмарного сна»