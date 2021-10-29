Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Стиль жизни
  3. «Время, чтобы пугаться»: подборка детских книг для хэллоуинского настроения
Стиль жизни

«Время, чтобы пугаться»: подборка детских книг для хэллоуинского настроения

ТВ2 ТВ2

Готовы пощекотать себе нервишки в канун Дня всех святых? Сотрудники библиотеки «Фламинго» подготовили подборку книг с ужасающими историями для детей и подростков.

Джон Клопфер «Истребители зомби»

«Истребители зомби» – это своего рода «Ходячие мертвецы» для подростков, захватывающая и, конечно, пугающая история для тех, кто обожает страшилки. Вечеринка с ночевкой у Зака Кларка оборачивается первостатейным кошмаром: ни с того ни с сего в округе начинается зомби-апокалипсис. И вскоре охватывает всю страну! Заку с его лучшим другом-ботаником Райсом и школьной королевой гламура Мэдисон предстоит непростая миссия. Оказывается, именно они должны спасти мир от восставших мертвецов – любителей полакомиться чужими мозгами. Но сперва еще надо выжить самим. 

Андрей Колесников «Земля майских жуков»

В город приехал цирк, звезды которого — юная девочка-акробатка и кинопроектор. Вскоре девочка таинственно исчезает. Оказывается, что директор цирка "продает" ее на три дня в зловещий старый Дом, где живет Граф и его сын, чтобы она сыграла роль куклы, так как любимая игрушка умирающего мальчика погибла в пожаре. Дом кажется бесконечным и окутан мраком. Девочка Сола мечтает о побеге, но скоро ухитряется подружиться с сыном Графа Максом, загорается желанием помочь им с отцом, раскрыть тайну смерти прекрасной хозяйки Дома. В противоборстве между добрым Графом, который исполняет желания, и его злым двойником Сола встает на сторону добра, помогает героям вспомнить прошлое, показав найденную в чулане старую кинопленку.

Нил Гейман «История с кладбищем»

«История с кладбищем» – это странная, но очень точная метафора взросления, когда ребенок, исследуя окружающий мир, постепенно осознает, кто он на самом деле, поданная под жутким соусом. В ночь, когда погибла вся его семья, крошечный мальчик каким-то чудом оказывается на улице и даже добирается до старого кладбища, где находит приют на долгие годы. Обитатели кладбища, призраки, вампир и оборотень, дают мальчику имя, воспитывают и опекают его. На кладбище - и в большом, человеческом мире - его ждет множество приключений, которые помогут ему повзрослеть и полюбить мир живых, опасный, волнующий и манящий.

Тара Эллис «Секрет шепчущих сосен»

Саманта Вулф и Элли Паркер отправляются в летний лагерь «Шепчущие сосны».  Подруги пообещали родителям, что не будут ввязываться ни в какие расследования мистических тайн и загадок. Но разве могут они остаться в стороне, когда в лагере творится столько странностей? К тому же директор лагеря мисс Купер с первого взгляда невзлюбила девочек и по какой-то странной причине хочет отправить их обратно домой до окончания смены! Сэм и Элли решают взять всё в свои руки и выяснить, что же творится в лагере и кто за всем этим стоит… 

Джон Эспозито «Особняк с привидениями. Том 1. Кошмарный квартет»

«Особняк с привидениями» — это потрясающая серия книг с леденящими кровь историями ужасов, вдохновленная классическим фильмом студии «Дисней», а кроме того – знаменитым аттракционом в Диснейленде. Особняк с привидениями – странное место, наполненное бесплотными духами. Среди них есть особенный – обитатель и хранитель библиотеки Амикус Аркейн. Он обожает страшные истории. И особенно любит их рассказывать! Когда в особняк попадают четверо детей — любителей страшных историй, называющих себя Кошмарный Квартет, — он не упускает шанса рассказать им пару леденящих кровь сказочек. Каков же оказывается ужас ребят, когда они понимают, что эти сказочки – о них самих…

Роберт Стайн «Добро пожаловать в мертвый дом»

Знаменитая детская серия «Ужастики» вновь вернулась на полки библиотек и магазинов, под обновленными обложками выходят классические жуткие истории. Открывает серию «Добро пожаловать в мертвый дом» всеми любимого Роберта Стайна. Джош и Аманда вместе с родителями переезжают в старинный особняк, самый мрачный и зловещий во всей округе. Им даже кажется, что здесь могли бы водиться призраки. Но, разумеется, мама с папой им не верят и лишь отмахиваются от их подозрений. «Ничего страшного, привыкнете! — говорят они. — Лучше идите погуляйте, может, заведете себе новых друзей». Возможно, родители напрасно настроены так легкомысленно? Брат с сестрой вскоре действительно сталкиваются с местными детьми. Но те выглядят и ведут себя как-то странно. И, однажды случайно попав на кладбище, Джош и Аманда понимают – почему. 

Хендрик Ламбертус «Полночная школа»

Однажды самый обыкновенный мальчик по имени Милан получил очень странное письмо. В нем говорилось, что Милан зачислен в некую школу в Могильном закоулке. Занятия начнутся ровно в полночь. Что это? Чья-то шутка? А может, письмо попало к Милану по ошибке? Нужно во всем разобраться! Милана ждут веселые и захватывающие приключения, ему предстоит найти новых друзей и доказать всем, что идея директора школы собрать вместе таких разных, непохожих друг на друга учеников была просто превосходной. 

Елена Усачева «Рецепт кошмарного сна»

«Рецепт кошмарного сна» – написанная в жанре детских страшилок и ужастиков повесть Елены Усачевой. Многие персонажи хорошо знакомы взрослым с тех пор, как они и сами были детьми. Будет ли эта встреча радостной? В доме номер тринадцать по тринадцатой аллее в тринадцатом подъезде за батареей на первом этаже живет самая обыкновенная Жуть Сборная. Однажды семилетний Тарасик собрался ехать в лагерь, а чтобы он не боялся, его бабушка в небольшой рюкзачок упаковала не только детские вещи, но и всю Жуть. Так Красные руки, душащие всякого, кто им не приглянутся, Зеленые Глаза, бесшумно пожирающие взглядом неугодных, Черная простыня, Красный Рот, Черные Зубы и Деревянная Нога, сбежавшая от Костяной Старухи, оказались в детском лагере «Космос». В скором времени Жуть совсем освоилась и стала выбираться на охоту… И спокойные ночи в детском лагере закончились. 

Все книги из этой подборки можно взять почитать в библиотеке «Фламинго» по адресу: проспект Ленина, 167.  И поторопитесь, ведь Хэллоуин уже завтра.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.