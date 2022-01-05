Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Стиль жизни
  3. Волшебный шкаф – портал в страну игрушек
Стиль жизни

Волшебный шкаф – портал в страну игрушек

ТВ2 Татьяна Бемлер

Если вы мечтали проскользнуть в волшебную страну через шкаф, как в «Хрониках Нарнии» или «Щелкунчике», новогоднее чудо свершилось – у вас есть такая возможность. И тот самый шкаф тоже есть, в Музее истории Томска. Правда, сначала нужно разыскать его среди множества других. И посетители необычной выставки ищут: одну за одной открывают дверцы, а когда находят портал — попадают в волшебную страну игрушек. Куклы и мишки там смотрят мультики, пьют чай и катаются на колесе обозрения.

– Мы хотели, чтобы куклы там именно «жили». В детстве мы были уверены, что когда засыпаем, куклы оживают. Приоткрыл один глаз – они снова замирают. И здесь мы хотели, чтобы сложилось такое же впечатление: как только мы вошли в зал, все игрушки затаились. Здесь нет витрин и экспонатов под стеклом, везде живое пространство. И как только мы выйдем, игрушки снова будут жить своей жизнью: солдатики продолжат вести битву, куклы будут смеяться над мультиком, машинки поедут по серпантину, игрушки будут кататься на колесе обозрения.
Людмила Панаркина, художник-декоратор Музея истории Томска
Людмила Панаркина, художник-декоратор Музея истории Томска

Симпатичные экспонаты для выставки «Где живут игрушки» собирали всем миром. Какие-то взяли из фондов музея, много приносили люди, откликнувшись на зов сотрудников в сети. Большинство томичей принесли сюда свои игрушки не насовсем, а только на время выставки.

– Я принесла коллекцию моделей машинок моего мужа. Он в детстве их собирал. На каждый праздник ему дарили по одной, так и накопил. До сих пор хранит их. А еще принесла коллекцию моделей солдатиков. Раньше продавали мини наборы совсем маленьких и героев высотой по 15 см. Про них есть история интересная: в советских магазинах сначала продавали три набора по 6 фигурок: неандертальцы, викинги и американские охотники на индейцев. Такой необычный для СССР набор обусловлен тем, что изначально эти коллекции придумывались не нашими художниками. Формы для отливки были выкуплены в США. И лишь чуть позже появился четвертый набор – солдаты Красной армии – его создали уже наши художники.
Людмила Панаркина, художник-декоратор Музея истории Томска

Многие игрушки музейные сотрудники отреставрировали специально к выставке. Потому что когда игрушки приносят, они часто в плачевном состоянии, рассказывает Людмила Панаркина. В таком виде их не выставишь. Особенно это касается плюшевых игрушек. Одну, например, когда принесли, все опознали как медведя, а после реставрации поняли, что это – тигренок, нашлись полоски.

Фото: 
Автор: 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

В волшебной стране игрушек можно встретить любимиц большинства советских девчонок – кукол Маш и Наташ, невесту и даже африканку, которые в СССР стали популярны в начале 60-х годов, когда союз стал проявлять интерес к странам Африки, обретавшим независимость.

Есть здесь и симпатичные немецкие куклы, которые стали появляться в СССР примерно в 70-х годах прошлого века: шелковые волосы, ресницы не из пластмассы, более «живые» черты лица. Стоили они, конечно, дороже советских пластмассовых и достать их было сложнее.

– Самые старые экспонаты – паровоз начала прошлого века и эта кукла в красном платье, ей около 70-ти лет. На выставке много плюшевых и резиновых игрушек, с которыми выросло не одно поколение. Есть музыкальные инструменты, в том числе пианино из Прибалтики. Подобные часто дарили ребятишкам 80-х. На таком пианино многие учились играть «Собачий вальс».

Отдельное место на выставке занимают игрушки с олимпийской символикой. После игр 1980-го года в Москве они стали очень популярны и у нас, и за границей. Каждая девочка мечтала об олимпийском мишке, а мальчишки всех возрастов вплоть до взрослых мужчин жаждали заполучить модель машинки с олимпийской символикой. Кстати, и те, и другие есть на выставке в Музее истории Томска.

– Олимпийские мишки – не просто популярные игрушки. Это было лимитированное издание. Причем, не каждому предприятию давали разрешение выпускать продукцию с олимпийской символикой. Сначала надо было создать образ, увезти его в Москву, утвердить и только тогда производить. Об этом мне рассказывали наши мастера: Богашевский завод художественной керамики в свое время тоже хотел выпустить тарелку с медведем, им Москва не утвердила.

В подарочной коробке на выставке стоит еще один из редких экспонатов – заводной медвежонок-балалаечник. Достаточно было повернуть ключ в спине, и он начинал двигаться. В 1950-е, когда начали их выпускать на Ленинградском заводе металлоизделий, о нем и трех его товарищах – сладкоежке, лакомке и танцующем мишке – мечтали многие ребятишки.

Редких экспонатов на этой выставке не так много, в основном, игрушки, которые хорошо знакомы большинству советских ребятишек. Многие из них хорошо сохранились, особенно пластмассовые.

– Пластмассовые игрушки живут долго, особенно в детских садах. Когда у меня средний сын ходил в сад, лет 5 назад, я как-то утром его отвела и, возвращаясь, иду мимо мусорки садовской. А рядом с ней лежат Гена, Чебурашка, Доктор Айболит, как новенькие, – видимо надоели и их так кучей и вынесли. Я не выдержала, всех забрала и в музей принесла.
Людмила Панаркина, художник-декоратор Музея истории Томска
Людмила Панаркина, художник-декоратор Музея истории Томска

Детские группы, которые идут сюда на экскурсию со сверстниками, реагируют на симпатичные экспонаты прохладно, рассказывает Людмила. Те, что приходят с родителями, воспринимают старые игрушки теплее, потому что мама и папа дополняют рассказ своими ощущениями и воспоминаниями из детства.

– Самые яркие эмоции и восторг испытывают те посетители, чье детство пришлось на советские годы. Они будто возвращаются на много лет назад. Для них это – не просто куклы и машинки. Это – мостик в то время, когда они были счастливы.

Фото: 
Автор: 
-
-
-
-
-
-
-

Выставка «Где живут игрушки» работает в Музее истории Томска все новогодние праздники с 10:00 до 19:00. Если не успеете, портал в волшебную страну игрушек будет открыт до весны.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.