Волшебный шкаф – портал в страну игрушек

Если вы мечтали проскользнуть в волшебную страну через шкаф, как в «Хрониках Нарнии» или «Щелкунчике», новогоднее чудо свершилось – у вас есть такая возможность. И тот самый шкаф тоже есть, в Музее истории Томска. Правда, сначала нужно разыскать его среди множества других. И посетители необычной выставки ищут: одну за одной открывают дверцы, а когда находят портал — попадают в волшебную страну игрушек. Куклы и мишки там смотрят мультики, пьют чай и катаются на колесе обозрения.

– Мы хотели, чтобы куклы там именно «жили». В детстве мы были уверены, что когда засыпаем, куклы оживают. Приоткрыл один глаз – они снова замирают. И здесь мы хотели, чтобы сложилось такое же впечатление: как только мы вошли в зал, все игрушки затаились. Здесь нет витрин и экспонатов под стеклом, везде живое пространство. И как только мы выйдем, игрушки снова будут жить своей жизнью: солдатики продолжат вести битву, куклы будут смеяться над мультиком, машинки поедут по серпантину, игрушки будут кататься на колесе обозрения. Людмила Панаркина, художник-декоратор Музея истории Томска

Симпатичные экспонаты для выставки «Где живут игрушки» собирали всем миром. Какие-то взяли из фондов музея, много приносили люди, откликнувшись на зов сотрудников в сети. Большинство томичей принесли сюда свои игрушки не насовсем, а только на время выставки.

– Я принесла коллекцию моделей машинок моего мужа. Он в детстве их собирал. На каждый праздник ему дарили по одной, так и накопил. До сих пор хранит их. А еще принесла коллекцию моделей солдатиков. Раньше продавали мини наборы совсем маленьких и героев высотой по 15 см. Про них есть история интересная: в советских магазинах сначала продавали три набора по 6 фигурок: неандертальцы, викинги и американские охотники на индейцев. Такой необычный для СССР набор обусловлен тем, что изначально эти коллекции придумывались не нашими художниками. Формы для отливки были выкуплены в США. И лишь чуть позже появился четвертый набор – солдаты Красной армии – его создали уже наши художники. Людмила Панаркина, художник-декоратор Музея истории Томска

Многие игрушки музейные сотрудники отреставрировали специально к выставке. Потому что когда игрушки приносят, они часто в плачевном состоянии, рассказывает Людмила Панаркина. В таком виде их не выставишь. Особенно это касается плюшевых игрушек. Одну, например, когда принесли, все опознали как медведя, а после реставрации поняли, что это – тигренок, нашлись полоски.

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В волшебной стране игрушек можно встретить любимиц большинства советских девчонок – кукол Маш и Наташ, невесту и даже африканку, которые в СССР стали популярны в начале 60-х годов, когда союз стал проявлять интерес к странам Африки, обретавшим независимость.

Есть здесь и симпатичные немецкие куклы, которые стали появляться в СССР примерно в 70-х годах прошлого века: шелковые волосы, ресницы не из пластмассы, более «живые» черты лица. Стоили они, конечно, дороже советских пластмассовых и достать их было сложнее.

– Самые старые экспонаты – паровоз начала прошлого века и эта кукла в красном платье, ей около 70-ти лет. На выставке много плюшевых и резиновых игрушек, с которыми выросло не одно поколение. Есть музыкальные инструменты, в том числе пианино из Прибалтики. Подобные часто дарили ребятишкам 80-х. На таком пианино многие учились играть «Собачий вальс».

Отдельное место на выставке занимают игрушки с олимпийской символикой. После игр 1980-го года в Москве они стали очень популярны и у нас, и за границей. Каждая девочка мечтала об олимпийском мишке, а мальчишки всех возрастов вплоть до взрослых мужчин жаждали заполучить модель машинки с олимпийской символикой. Кстати, и те, и другие есть на выставке в Музее истории Томска.

– Олимпийские мишки – не просто популярные игрушки. Это было лимитированное издание. Причем, не каждому предприятию давали разрешение выпускать продукцию с олимпийской символикой. Сначала надо было создать образ, увезти его в Москву, утвердить и только тогда производить. Об этом мне рассказывали наши мастера: Богашевский завод художественной керамики в свое время тоже хотел выпустить тарелку с медведем, им Москва не утвердила.

В подарочной коробке на выставке стоит еще один из редких экспонатов – заводной медвежонок-балалаечник. Достаточно было повернуть ключ в спине, и он начинал двигаться. В 1950-е, когда начали их выпускать на Ленинградском заводе металлоизделий, о нем и трех его товарищах – сладкоежке, лакомке и танцующем мишке – мечтали многие ребятишки.

Редких экспонатов на этой выставке не так много, в основном, игрушки, которые хорошо знакомы большинству советских ребятишек. Многие из них хорошо сохранились, особенно пластмассовые.

– Пластмассовые игрушки живут долго, особенно в детских садах. Когда у меня средний сын ходил в сад, лет 5 назад, я как-то утром его отвела и, возвращаясь, иду мимо мусорки садовской. А рядом с ней лежат Гена, Чебурашка, Доктор Айболит, как новенькие, – видимо надоели и их так кучей и вынесли. Я не выдержала, всех забрала и в музей принесла. Людмила Панаркина, художник-декоратор Музея истории Томска

Детские группы, которые идут сюда на экскурсию со сверстниками, реагируют на симпатичные экспонаты прохладно, рассказывает Людмила. Те, что приходят с родителями, воспринимают старые игрушки теплее, потому что мама и папа дополняют рассказ своими ощущениями и воспоминаниями из детства. – Самые яркие эмоции и восторг испытывают те посетители, чье детство пришлось на советские годы. Они будто возвращаются на много лет назад. Для них это – не просто куклы и машинки. Это – мостик в то время, когда они были счастливы.

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