«Волнуйтесь на здоровье!»: как настроиться на съемочный процесс

Стиль жизни

Традиционно накануне Дня святого Валентина Агентство новостей ТВ2 проводит поэтический народный конкурс «Любовь-Морковь». Участие в нем принимают, в основном, поэты-любители, которые нигде не учились профессионально складывать строки в рифмы. Стихи они пишут просто от души и для души.

В этом году на наш конкурс томичи прислали около 70 стихотворений. Из них мы выбрали три. Сейчас задача – снять по ним видеозарисовки. Но как быть, если раньше человек не был главным героем съемок и не читал свои стихи перед широкой аудиторией? Как вести себя перед камерой? Как отбросить волнение и надо ли это делать? На эти и другие вопросы наших финалисток ответил Илья Гваракидзе, а также поделился некоторыми актерскими хитростями.

Первая встреча финалисток поэтического конкурса «Любовь-Морковь» прошла в редакции Агентства новостей ТВ2. Девушки рассказали немного о себе и услышали стихотворения соперниц. Предлагаем и вам познакомиться поближе с нашими участницами.

Автор стихотворения «Пандемия. Коронавирус…» Софья Павловская — не поэт. По профессии – педагог, работает в детском доме. Стихи и поздравления пишет с детства, со времен работы вожатой – девизы. Рассказывает, что умение рифмовать ей очень помогает в работе. Часто отправляют на конкурсы стихи воспитанников, Софья подсказывает и редактирует. А вот при выборе работы на «Любовь-Морковь» подсказывали уже ребята.

Конкурсное стихотворение Софья написала весной 2020 года, когда началась пандемия коронавируса. Но оно не столько о вирусе, сколько о любви и том, что настоящим чувствам ничто не помешает.

— Стихотворение посвящено мужчине — хорошему, красивому, благородному. Была влюбленность, весна, а всю страну начали закрывать на карантин. Стало страшно, грустно и непонятно, что будет дальше, — рассказывает Софья. — Мы не могли встретиться в кафе или пойти погулять по набережной. Вот эти смешанные чувства – запреты и большая влюбленность — вылились в такие строчки. Мне хотелось показать, что то, что живет у нас в душе, будет там, несмотря ни на что.

Стихотворение Светланы Гориновой тоже написано во время пандемии, но там все спокойно, мило и даже местами вкусно: июльская клубника и черный кофе, соленое море и южный ветер. Но это не о каких-то кулинарных изысках, а про чувства, которые вызывает имя дорогого человека.

Светлана тоже не профессиональный поэт. Она домохозяйка, подрабатывает охранником в ЧОПе. Стихами увлекается с детства, но до поэтического конкурса ТВ2 никогда нигде их не публиковала – стеснялась.

— Часто пишу о любви. Бывает, о каких-то событиях. Иногда фильм посмотрю или расскажет кто-то свою жизненную историю — в душу западет, и строчки сами будто появляются, — говорит Светлана Горинова. — А так чтобы сесть и специально написать — не получится. Все на эмоциях.

Стихотворение нашей третьей финалистки – Варвары Коломенской – тоже написано на эмоциях. У переводчика французского и английского языка их всего около десятка: все были продиктованы сильными чувствами.

Так была написана и «Полочка», которую Варвара представила на конкурс. Сюжет этого стихотворения будет понятен всем. Но особенно близок прекрасной половине человечества: какая девушка не мечтала, чтобы ее возлюбленный выделил для ее вещей место в своем шкафу?

— Стихотворение я писала тогда еще будущему, сейчас нынешнему мужу. Читая эти строчки, сразу становится понятно, на каком этапе у нас были отношения, — рассказывает Варвара. — Все шло своим чередом, но просто очень уж хотелось, чтобы все развивалось быстрее.

После того как Варвара прочитала стихотворение своему парню, он выделил ей и полочку в шкафу, и ключи от дома. Но все шло своим чередом.

Когда все познакомились, пришло время получить несколько полезных советов от известного томского актера и преподавателя по публичным выступлениям Ильи Гваракидзе. Главный вопрос, который волновал наших финалисток: как быстро привести себя в порядок эмоционально и сделать так, чтобы сердце перестало бешено биться?

— Во-первых, поймите, что это не прямой эфир, вас никто сразу не посадит перед камерой и не заставит в ту же секунду читать стихотворение. Это будет нормальный рабочий процесс, в котором вы полноценно принимаете участие: сначала подберете комфортную для вас позу, оператор настроит камеру, проверит звук — то есть пройдет какое-то время. Вы отвлечетесь от своего волнения и успеете сосредоточиться, — начал беседу Илья Гваракидзе. — А вот чтобы обрести психологический комфорт и настроиться на лад вашего стихотворения, надо понять одно: главное в кадре — не вы, а ваше стихотворение. Удивлены?.. Еще главным может быть тот мир или тот человек, которому вы это стихотворение посвятили. Еще вариант – те люди, которым вы сейчас будете читать свое произведение. Те, кто будет вас слушать. Именно слушать, а не смотреть.

Поверьте, даже очень опытные актеры часто не любят на себя смотреть. Поэтому не думайте об этом. Думайте о тех, кому читаете стихотворение. Меня так учили. И еще важный момент: надо представить, что человек послушает его не в записи когда-то потом, а слушает именно в эту секунду, здесь и сейчас.

Рекомендовать нашим поэтессам, с какой интонацией лучше читать свои стихотворения, неправильно, считает Илья. Советовать можно актеру, который исполняет чужое произведение, но не автору, когда тот декламирует что-то свое. Он просто должен опираться на свои ощущения.

Читать с выражением или просто читать — это дело самого автора, — считает томский актер. — Внешняя сторона любого стихотворения — это проявление его и вашей внутренней стороны. Будьте сами собой и, пожалуйста, никаких самооценок: хорошо я читаю или нет. Забудьте про это. Никто не знает, как хорошо, а как плохо. Что одному понравится, другому нет. Это проверено миллионы раз. Вспомните, как читали Белла Ахмадулина или Иосиф Бродский — правильно или нет? Никто не скажет. Вы – автор. Вы его создали. Никто не почувствует его так, как вы.

Единственное, чего точно не стоит делать, считает томский актер, — говорить «в себя». То есть опускать голову или «целиться» в микрофон. Слова должны лететь туда, где сидит «ваш человек», то есть в камеру. Важный технологический момент — общаться с тем, кто вас слушает. Потому что вместе со звуком идет и энергия.

Расскажу, что мне еще помогает настроиться, — поделился Илья. — Поскольку ситуация не совсем обычная, вы это сами чувствуете и понимаете. Я бы даже сказал, праздничная ситуация. Переобуйтесь и переоденьтесь согласно антуражу — это такой ролевой переход. Стихи все-таки что-то особенное, не бытовое. И во всех трех стихах описаны важные моменты вашей жизни. Поэтому я называю это праздником.

И еще, чисто психологически, по-актерски, я всегда знаю, что после этого события меня ждет что-то приятное: угощение или дома близкие дожидаются. Думаете, почему сложные премьеры с банкетами часто объединяют? Потому что это большой стресс для актеров. А так они знают, что есть жизнь после премьеры. И она очень вкусная и праздничная. Это такой актерский «манок» — как помочь себе.

Фото: трактир "Сибирская трапеза"

Еще важный момент – выбрать комфортное положение в пространстве: стоя, сидя или, может, даже лежа. Также важно понять, куда лучше повернуться: можно читать стихотворение, стоя прямо перед камерой, а можно слегка отвернуться и направить в камеру только лицо – часто именно в таком положении выступающий чувствует себя более защищенным.

— Представьте, эта запись останется в вашем альбоме навсегда. Ее увидят дети и внуки. Спустя годы они скажут: «классно!». Поэтому сберегите ощущения от самого процесса, — посоветовал девушкам напоследок Илья. — Вы и так молодцы: поделились своими чувствами, решились представить работу на конкурс, вышли в финал. Осталась только вишенка на торте. А волнение — это хорошо. Оно означает, что вам не все равно. Так что волнуйтесь на здоровье и получайте удовольствие от процесса!