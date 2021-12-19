Часть 2
Виртуальное путешествие по рождественским ярмаркам Европы
Как празднуют Рождество и Новый год в разных странах - рассказывают соотечественники, которые переехали за границу.
До Нового года осталось две недели. Улицы Томска украшены гирляндами, на городских катках звучат новогодние песни. Хотите добавить еще немного праздничного настроения – отправляйтесь вместе с нами на виртуальную прогулку по рождественским ярмаркам Европы. Гидами по Барселоне, Версалю, Праге, Лондону, Таллину и Стокгольму будут наши соотечественники,
которые сейчас живут за границей.
которые сейчас живут за границей.
Франция
Витрины французских магазинов «переодеваются» в рождественскую тему сразу после Дня всех святых, рассказывает Ольга Кручинина, которая живет в Версале. Активная подготовка к Рождеству начинается с середины ноября. Елки украшают игрушками, конфетами и орехами, а над входной дверью вешают омелу, которая приносит удачу семье.
Однако, подготовка к Рождеству во Франции включает в себя не только украшение дома и улиц. Французы и взрослые, и маленькие занимаются благотворительными делами. Ведь Рождество – это, по их мнению, самый щедрый праздник.
Ольга Кручинина:
– Ближе к концу ноября в средних и старших школах при церквях проходят благотворительные рождественские ярмарки: на них, например, ученики устраивают стенды с продажей всякой всячины, обычно сделанной своими руками, выручка идет школе для организации поездок с учениками. Эти ярмарки к началу декабря плавно перетекают в рождественские. На улицах стоят домики не только мастериц и мастеров, но и каких-то организаций. Часто на рождественских ярмарках проводят мастер-классы для детей и родителей. В общем, можно не просто посмотреть или поесть, но и сделать что-то полезное.
Французы – известные гурманы, деликатесов в местных магазинах хватает всегда. Но перед Рождеством, рассказывает Ольга, на прилавках появляется большой выбор фуа-гра и вина к нему.
Французы – известные гурманы, деликатесов в местных магазинах хватает всегда. Но перед Рождеством, рассказывает Ольга, на прилавках появляется большой выбор фуа-гра и вина к нему.
– Большой популярностью для праздничного стола пользуются устрицы, креветки, улитки и другие морепродукты. Впрочем, в сочельник как главное блюдо часто запекают утку, петуха или шапон. Шапон — это птица, похожая на курицу. Ее выращивают в специальных условиях только в районе Бордо. Она очень крупная, но мясо нежирное. Традиция приготовления этого блюда на Рождество пошла от одного из французских королей (от Генриха IV - ред).
На десерт во многих французских семьях в праздник готовят «Bûche de Noël» или «Рождественское полено» – сладкий рулет со своей легендой. Кушают его за праздничным столом в окружении всей семьи и расходятся. В сочельник к послушным французским ребятишкам с подарками приходит Père Noël, местный Санта Клаус. А если вдруг кто вел себя не очень, то может встретиться с Père Fouettard – Дедом с розгами. Хотя чаще он просто кладет в подарок уголек.
Куча красочных коробок и пакетов – неотъемлемый атрибут французского Рождества, рассказывает Ольга. Новый год здесь чаще всего никто не ждет. Многие французы елку убирают из дома сразу после 25 декабря.
Куча красочных коробок и пакетов – неотъемлемый атрибут французского Рождества, рассказывает Ольга. Новый год здесь чаще всего никто не ждет. Многие французы елку убирают из дома сразу после 25 декабря.
Испания
Жители Барселоны в защитных масках идут всей семьей к Кафедральному собору на Fira de Santa Llúcia – так называется главная рождественская ярмарка Каталонии, которую устраивают на площади Барселоны со времен Средневековья. Кроме традиционных рождественских символов, которые можно встретить в любом городе Европы, здесь есть и свои – например, Caga Tió – бревнышко с мордочкой и в красной шапке. Это – новогодний каталонский персонаж, в переводе на русский – «какающий дядюшка».
Юлия Петрова:
– По каталонской легенде, это бревнышко надо брать домой, ставить в теплое место, укрывать одеяльцем и вкусно кормить. Тогда Кага Тио будет расти. А когда наступает Рождество, дети стучат по нему палками и поют примерно такую песенку: «какай, дядюшка, конфетами, а не селедками. Не хочешь – мы побьем тебя палками». И они бьют полено палками, а оно дает им сладости. Ни одно Рождество в Каталонии не обходится без Кага Тио. На главной площади ставят огромное бревно, к которому ребятишки выстраиваются в очередь, чтобы спеть эту песню. А некоторые верующие родители закупают домой бревнышки сразу нескольких размеров, чтобы ребенок видел, как Кага Тио растет.
Популярность фекальной темы в Каталонии объясняется тем, что местные жители очень привязаны к своей земле, она дает им все: еду, тепло, защиту. И самое лучшее, что ты можешь сделать – удобрить землю, чтобы она продолжила тебя кормить, объясняет бывшая москвичка Юлия Петрова, которая много лет живет в Барселоне. Поэтому если вам подарят фигурку каганера – какающего человечка – по каталонским меркам это лучшее пожелание счастья и удачи. На рождественских ярмарках в Барселоне можно найти каганера – героя комиксов и исторического персонажа, известного актера и даже президента. Считается большой честью, если сделали каганера с твоим лицом.
– В рождественское время с каганерами играют и обязательно ставят в вертеп. Испанцы строят вертеп у себя дома, в административных зданиях, соборах. Но самый большой вертеп у нас обычно у здания правительства Каталонии. В этом году библейские символы рассредоточили по всей площади: фигуры животных, которые присутствовали при рождении Иисуса, – на крыше, ангелы – в окнах, а на балконах – три волхва – Los Reyes Magos, волшебные короли. Именно они приносят детям настоящие подарки в День волхвов. Писем Папе Ноэлю, так в Испании называют Деда Мороза, дети не пишут.
В День волхвов, 5 января, в Испании проходит Кавалькада – одно из самых красочных праздничных событий Рождества и Нового года. Это большое костюмированное шоу с участием детей и взрослых.
– Это целое событие для жителей Барселоны. Волхвов встречает мэр и дает им ключи от города. Потом начинается кавалькада через весь город. Шествие заканчивается на площади Испании, где сидят короли, к ним подходят дети со своими письмами, разговаривают с ними. Испанские ребятишки очень долго верят в королей-волхвов, потому что все представлено на таком уровне. Ночью дети на балконе или на окнах оставляют что-то вкусное и утром находят подарок. Иногда родители подкладывают туда уголек. Ведь волхвы говорят: если ты вел себя плохо, то вместо подарка принесу тебе коробку угля. Впрочем, уголек сегодня – это тоже стилизованная сладость.
– Это целое событие для жителей Барселоны. Волхвов встречает мэр и дает им ключи от города. Потом начинается кавалькада через весь город. Шествие заканчивается на площади Испании, где сидят короли, к ним подходят дети со своими письмами, разговаривают с ними. Испанские ребятишки очень долго верят в королей-волхвов, потому что все представлено на таком уровне. Ночью дети на балконе или на окнах оставляют что-то вкусное и утром находят подарок. Иногда родители подкладывают туда уголек. Ведь волхвы говорят: если ты вел себя плохо, то вместо подарка принесу тебе коробку угля. Впрочем, уголек сегодня – это тоже стилизованная сладость.
6 января семья собирается за праздничным обедом, в центре внимания – Roscon de Reyes – пирог в виде бублика с короной посередине. Когда его пекут, внутрь кладут фигурку короля и фасолину. Пирог делят поровну на всех членов семьи. Кому попался король – надевает корону, и все исполняют его желания в этот день, а обладатель фасолины платит за угощение, рассказывает Юлия.
– Какого-то рождественского напитка у испанцев нет. Пьют каву или вино. Зато поесть они очень любят. На каждый праздник – свои блюда и свои десерты. На Рождество покупают очень сладкое печенье турон и польворон. А еще весь декабрь ходят пить горячий шоколад с чурос на улицу Петричоль, там появились первые шоколадницы.
Чехия
Рождественские ярмарки в Чехии начинают работать в середине ноября, как и елочные базары, – рассказывает наша коллега, бывшая ведущая ТВ2, Мелани Бачина, которая сейчас живет в Праге. – К 6 декабря в доме у каждого местного жителя уже стоит елка, потому что в этот день в стране отмечают праздник, такой же важный как Рождество, – День святого Микулаша.
Мелани Бачина:
– Святой Микулаш ходит в красном плаще, с бородой, – рассказывает Мелани. – Его сопровождают черт и ангел. В ночь с 5 на 6 декабря их часто можно встретить в городе. Главное, что они выясняют – как себя вел ребенок, знает ли он стихотворение или песню. И потом оценивают: либо черт ругает ребенка, либо ангел поощряет. Обычно они носят с собой фрукты – яблоки и мандарины. В эту же ночь святой Микулаш приносит ребенку главный подарок, и тот его ищет в доме утром 6 декабря. Но считается, что все это случится, только если ребенок написал Микулашу очень подробное письмо и рассказал о своем поведении, о достижениях и промахах, – чтобы тот смог точно его оценить.
Главное праздничное блюдо в Чехии – рождественский карп. Обычно эту рыбу в Праге купить очень сложно, – рассказывает Мелани. А в декабре карпов на улицах Праги можно встретить в больших количествах. Их привозят в больших бочках и горожане могут выбрать ту самую рыбу.
– Бабушка с внуком, например, идет за рождественским карпом, показывает на него пальцем, продавец бьет его по голове, достает и заворачивает в бумагу. У меня был шок, когда я это увидела. Мы не едим карпов на праздник. Вкус чешского Рождества для меня – это жареные каштаны. Они появляются в декабре на ярмарках или просто на улицах в киосках, где жарят кукурузу и сыр.
– Бабушка с внуком, например, идет за рождественским карпом, показывает на него пальцем, продавец бьет его по голове, достает и заворачивает в бумагу. У меня был шок, когда я это увидела. Мы не едим карпов на праздник. Вкус чешского Рождества для меня – это жареные каштаны. Они появляются в декабре на ярмарках или просто на улицах в киосках, где жарят кукурузу и сыр.
– Я люблю рождественскую Прагу. Город всегда очень красиво украшают к праздникам. Только снег здесь идет очень редко. А в этом году выпал. Даже чехи удивились: говорят, давно не было в декабре. Все рады. Эти недолгие снежные дни они очень ценят и проводят их с семьей: уезжают на дачи или покататься на лыжах.
В прошлом году во время Рождества в Праге был полный локдаун, рассказывает Мелани. Закрыто было все, кроме магазинов и аптек. Туристов не было совсем. Многие пражаки – жители Праги – гуляли по пустому городу и радовались, что наконец-то Прага принадлежит им, и они могут насладиться ее достопримечательностями во всей красе. В этом году туристы из соседних стран есть. И хоть рождественские ярмарки закрыли, на фермерских рынках можно купить продукты, праздничную выпечку и глинтвейн.
Швеция
Рождество в Швеции отмечают так же, как и во многих странах Европы: с первого Адвента и до 25 декабря. На этом праздники заканчиваются, рассказывает бывшая томичка Ольга Силкина, которая теперь живет в Стокгольме. В Новогоднюю ночь – только фейерверк, шампанское и объятия на главной площади городов и во дворах. Причем, обнимаются на улице не только те, кто знакомы, а все. И это в Швеции в этом году не запрещено.
Ольга Силкина:
– Настроение в этом году, конечно, более праздничное, чем в прошлом, – говорит Ольга Силкина. – Народ привит, все ограничения сняты повсеместно: магазины не считают количество посетителей и праздники разрешены. В прошлом году ярмарки и праздничные столы были запрещены. Маски в транспорте в час пик оставили на усмотрение самих людей, но так было всю пандемию.
Шведы дисциплинированы и послушны. Они любят свободу и не любят ограничения, но всегда следуют рекомендациям. Они доверяют своему эпидемиологу. И если он сказал, что нужно держать дистанцию – это делают все. Кто имеет симптомы заболевания, действительно, останется дома и не будет ругать того, кто заставил его надеть маску. Ведь речь о его здоровье. Если есть рекомендация не путешествовать – шведы и тут послушны, они не любят выделяться. В этом и их стиль – нордический, сдержанный.
Шведы дисциплинированы и послушны. Они любят свободу и не любят ограничения, но всегда следуют рекомендациям. Они доверяют своему эпидемиологу. И если он сказал, что нужно держать дистанцию – это делают все. Кто имеет симптомы заболевания, действительно, останется дома и не будет ругать того, кто заставил его надеть маску. Ведь речь о его здоровье. Если есть рекомендация не путешествовать – шведы и тут послушны, они не любят выделяться. В этом и их стиль – нордический, сдержанный.
Сдержанный стиль выражается и в убранстве к праздникам, рассказывает Ольга. Шведы не любят ярких украшений и разноцветных игрушек. Если елка – то живая, с небольшой гирляндой золотистого цвета. Одним словом – lagom – философия жизни шведского народа: довольствоваться необходимым, не перегружая жизнь лишними деталями. Потому все елки на улицах и площадях Стокгольма натуральные.
– Обычно снаружи все сдержанно и даже сурово, а внутри домов – самое сердце праздника. Там всегда горят свечи. Шведы их обожают, берут пачками в супермаркетах и жгут всю зиму. Часто ставят на подоконники в специальные светильники в виде треугольника. Еще местные жители очень любят вешать на окнах звезды. Такая традиция есть у многих народов, но у шведов эти звезды каждый год имеют разный вид и тренд. Ну и, конечно, в домах в декабре пахнет имбирным печеньем, булочками с шафраном и глёггом – это скандинавский рождественский напиток, что-то между грогом и глинтвейном.
В детских садах и школах Швеции Рождество не празднуют, рассказывает Ольга. Зато 13 декабря отмечают День святой Люсии. В этот день в садах, школах и офисах выбирают свою Люсию, по всей стране устраивают церковные концерты с шествием святой, на голове которой обязательно надет венок из свечей. Все поют традиционные песни и угощаются выпечкой.
Великобритания
А вот в центре Лондона, несмотря на ковид, не протолкнуться - рассказывает бывшая журналистка ТВ2 Оксана Вождаева. Украшать столицу Великобритании к Рождеству начинают еще в начале ноября. Сейчас на улицах уже вовсю праздник: фигурные гирлянды, игрушки, лампочки и инсталляции в торговых витринах, заманивающих рождественскими распродажами. Но местные закупаться не спешат – ждут Boxing Day, следующий день после Рождества, 26 декабря, когда цены не просто падают, а буквально обваливаются ровно на один день.
Оксана Вождаева:
– От Оксфорд-Серкус до Пикадилли колесят велорикши, катая туристов, веселые компании и романтичные парочки с большими плюшевыми медведями под мышкой. Обычно вместе с рикшами по дороге проносится арабский или индийский поп, но сейчас они нарядили свои повозки, повесили огоньки и врубают на полную рождественские песни из какого-нибудь «Love actually» («Реальная любовь»).
– Ярмарки открыты по всему городу. Здесь можно прикупить что-нибудь бесполезно-милое, поесть сладостей – конфет, блинчиков или рогаликов с нутеллой, а в Гайд-парке даже покататься на аттракционах. В магазинах появились праздничные сливки и масло – с коньяком или ликером куантро. Их добавляют в выпечку, мажут на пудинги – традиционный рождественский десерт, который потом обливают бренди и поджигают.
Днем 25 декабря улицы стихнут – Рождество считается семейным праздником: дети и взрослые вместе слушают традиционное поздравление королевы по телевизору и садятся ужинать.
– К рождественскому ужину традиционно подают запеченную индейку, фаршированную розмарином, чабрецом, луком и шалфеем. К ней – кубики запеченной картошки и «свинью в одеяле» – маленькие сосиски, обернутые в бекон, и клюквенный соус. А на десерт – торт из сухофруктов и к нему масло с коньяком. Иногда его оставляют на ночь, чтобы хорошо пропитался, и при подаче этот торт поджигают.
– К рождественскому ужину традиционно подают запеченную индейку, фаршированную розмарином, чабрецом, луком и шалфеем. К ней – кубики запеченной картошки и «свинью в одеяле» – маленькие сосиски, обернутые в бекон, и клюквенный соус. А на десерт – торт из сухофруктов и к нему масло с коньяком. Иногда его оставляют на ночь, чтобы хорошо пропитался, и при подаче этот торт поджигают.
С 26 декабря Лондон опустеет – у всех выходной, транспорт не работает. Впрочем, это стало привычным зрелищем после череды локдаунов. Лондонцы очень надеются, что после праздника им не придется снова сидеть в карантине.
Эстония
Рождество в Эстонии, как и во многих других странах Европы, начинается с зажжения свечей Адвента за 4 недели до 24 декабря. Треугольники огоньков вспыхивают в окнах домов, офисов, министерств, резиденции президента Эстонии и даже Полиции безопасности. Этой традиции придерживаются и лютеране, и православные, и атеисты, которых в Эстонии большинство, рассказывает бывший томич Андрей Кузичкин, который теперь живет в Таллине. В эти же дни на площадях городов и сел начинают устанавливать елки – настоящие, живые, привезенные из леса.
Андрей Кузичкин:
– Эстония – страна хвойных лесов, поэтому недостатка в елках здесь нет. Государственное управление лесами уже не первый год предлагает услугу: «возьми елку сам». Заходишь на сайт Управления, выбираешь елку по фото, оплачиваешь заказ, получаешь координаты и, вооружившись топором или пилой, едешь искать дерево по GPS. Цена на елку из леса в два раза ниже, чем на рынке. Хотя на елочных базарах выбор больше: кроме эстонских, здесь продают елки и пихты из Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, Польши и Германии. Цена начинается от 20 евро за 1,5-метровое дерево.
Главную елку Эстонии устанавливают перед началом Адвента на Ратушной площади в Таллинне. Таллиннской Ратуше более 600 лет. Это – единственная ратуша в готическом стиле, сохранившаяся в Европе. Уже несколько лет елку привозят с хуторов, хозяева которых хотят освободить землю от разросшихся деревьев, рассказывает Андрей. После установки елки на Ратушной площади начинает работать рождественский рынок. Кстати, три года подряд он был признан лучшим рождественским рынком Европы.
– Здесь можно покататься на каруселях, приобрести вязаные из овечьей и козьей шерсти носки, рукавицы и шарф, украшенные национальным орнаментом, полакомиться традиционными сладостями и попробовать эстонскую национальную кухню. Как главное блюдо посетителям предлагают жаренные на гриле колбаски с картошкой и тушеной капустой, гарнированные брусничным или луковым вареньем. Можно также попробовать колбасу из оленины, лосятины, косули, кабанятины и даже из мяса бобра. Хлеб к вкуснятине подается только ржаной. Запивается все это глёгом – горячим красным вином с добавлением кардамона, гвоздики и корочек апельсина. Из сладостей на рождественском рынке в топах имбирное печенье, вафли и карамель на палочках.
Традиция изготовления имбирного печенья – piparkook в Эстонии уходит вглубь веков. В каждой семье есть свой рецепт печенья, передаваемый из поколения в поколение, – говорит Андрей Кузичкин. Тесто готовят заранее, хранят в холодильнике, а в начале Адвента достают, раскатывают, вырезают формочками печенье, выпекают и украшают глазурью. Часто из имбирного печенья делают украшения на елку и сооружают пряничные домики.
– На рождественский стол в эстонских домах обязательно подают кровяные колбаски – verevorst. Их готовят круглый год, но в зимние праздники это такой же обязательный атрибут, как пельмени в России. И, конечно, Рождество в Эстонии – это обилие подарков для детей. С первого дня Адвента и до сочельника по домам ходят гномики. Ночью они подкладывают ребятишкам под подушки сладости или игрушки. И горе тем забывчивым родителям, чей ребенок, проснувшись утром, не обнаружил следов ночного пребывания гномика!
Под знаком Рождества весь декабрь в Эстонии проходят балы, концерты, фестивали, выставки, ставятся премьеры с новогодними сюжетами. Национальный театр оперы и балета в Таллинне показывает балет «Щелкунчик», рассказывает собеседник. Другие зимние радости в Эстонии зависят от погоды.
– Есть «черное Рождество» – без снега, и «белое» – с сугробами. На островах и северном побережье Эстонии морской воздух быстро «съедает» снег, но на юге даже есть лыжный курорт. Хотя катки из искусственного льда сооружаются в большом количестве по всей стране. В этом году уже был мороз до 25, все замело, завалило снегом. Сейчас +5, вода потоками льет по дорогам и тропинкам. Но Рождество синоптики и астрологи обещают «белое».
Сам праздник Рождества 24 декабря жители Эстонии отмечают в кругу семьи. В этот день мэр Таллинна провозглашает «Рождественский мир» из окна Ратуши. Все магазины, рестораны и другие заведения прекращают работу после обеда. Вечером в храмах проходят богослужения. С 23 декабря по 9 января в школах – каникулы, в организациях – рождественские отпуска. Жители Эстонии предпочитают проводить их на жарких южных курортах или в местных СПА-отелях.
– Новый год в допандемийные времена тысячи жителей Таллинна и многочисленные гости из России встречали на площади Свободы, где с речью выступал президент страны, и взрывались фейерверки. РЖД запускал в декабре по два поезда в день рейсом «Москва-Таллинн», поэтому русская речь в новогоднем Таллинне была слышна из каждого погребка. Потом праздник продолжался на Ратушной площади, где под трек «Мама Люба, давай, давай, давай!» отплясывали сотни русских и эстонцев, втаптывая в каменную мостовую мифы об эстонской русофобии. В этом году, как и в прошлом, поезда из Москвы на Новый год в Эстонию не прибудут: граница на коронавирусном замке.
Но на улицах и в парках эстонских городов в этом году витает дух Рождества: открыты праздничные рынки, печется имбирное печенье. А на днях, рассказывает Андрей, местное правительство отменило ограничения на проведение массовых мероприятий на рождественской неделе. Значит, праздник продолжается.
Фотографии предоставлены спикерами.
Декабрь 2021.
Читайте также: Как празднуют Рождество и Новый год в Америке, Германии, Литве, Польше и Италии
Фотографии предоставлены спикерами.
Декабрь 2021.
Читайте также: Как празднуют Рождество и Новый год в Америке, Германии, Литве, Польше и Италии