Виртуальное путешествие по рождественским ярмаркам Европы

– Настроение в этом году, конечно, более праздничное, чем в прошлом, – говорит Ольга Силкина. – Народ привит, все ограничения сняты повсеместно: магазины не считают количество посетителей и праздники разрешены. В прошлом году ярмарки и праздничные столы были запрещены. Маски в транспорте в час пик оставили на усмотрение самих людей, но так было всю пандемию.



Шведы дисциплинированы и послушны. Они любят свободу и не любят ограничения, но всегда следуют рекомендациям. Они доверяют своему эпидемиологу. И если он сказал, что нужно держать дистанцию – это делают все. Кто имеет симптомы заболевания, действительно, останется дома и не будет ругать того, кто заставил его надеть маску. Ведь речь о его здоровье. Если есть рекомендация не путешествовать – шведы и тут послушны, они не любят выделяться. В этом и их стиль – нордический, сдержанный.

