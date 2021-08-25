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Главная Стиль жизни Видеогид по Кисловскому бору и другим природным памятникам подготовили в Облкомприроде
Стиль жизни

Видеогид по Кисловскому бору и другим природным памятникам подготовили в Облкомприроде

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

Областной комитет охраны окружающей среды и природопользования в рамках своего просветительского проекта подготовил видеогид по Кисловскому бору.

«В соцсетях появился новый видеоролик с маршрутом к ООПТ «Кисловский бор», удаленность которого от Томска составляет всего 8 километров. Это зоологический памятник природы, колониальное «поселение муравьев», где живут 22 вида краснокнижных животных и растений, более 80 видов птиц», — говорится в анонсе.

В видео рассказывается, как добраться до бора, что там можно увидеть и как не навредить природе. Ранее специалисты Облкомприроды уже готовили видеогиды к другим томским охраняемым природным территориям - «Звездному ключу», «Аникиному камню». Это делается для популяризации исследования природных памятников Томской области. Все ролики опубликованы в Instagram ведомства.

«Тем, кто поедет по нашей «наводке», снимет небольшое видео и отметит нас в сторис прямо на «месте событий», мы обязательно подарим что-нибудь полезное и экологичное», — добавили в Облкомприроде.

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