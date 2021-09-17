В томском музее открылся «Сказочный бестиарий»

«"Сказочный бестиарий" – это выставка-игра в вымышленный биологический музей, где собраны диковинные существа из сказок, мифов и легенд. Познавая мир, человек населял его волшебными зверями, богами и духами, которые помогали объяснить необъяснимое и жить в гармонии с природой. Таинственные пещеры, дремучие леса, глубокие воды и синева небес вдохновляли людей на создание созвучных образов и историй и становились пространством для жизни волшебных существ», — анонсируют в музее.

В Первом музее славянской мифологии открылась выставка «Сказочный бестиарий», созданная Центром творческого развития детей и подростков Государственного м узея истории российской литературы имени В. И. Даля «Арка – Марка».

На выставке посетителям предлагают отправиться по следам предков в поисках волшебных героев, которые могут представлять опасность, одурманивать, защищать сокровище или одаривать, приходить на выручку в трудную минуту.

Для проекта художница Екатерина Шумкова создала несколько десятков объемных мягких существ, чтобы посетители могли познакомиться с существом тактильно. Также для знакомства с героями придуманы игры и головоломки.

Также, добавляют в музее, в рамках выставки начнет работу Школа мифической зоологии, где ребята 9-13 лет смогут узнать больше о волшебных существах. «Вместе с преподавателями мифической школы юные исследователи узнают, чем западный дракон отличается от восточного, выяснят, кто такой Полкан, а также узнают правдивые истории томских призраков», — говорится в сообщении.

Дошкольники смогут посетить творческую студию «Доступные сказки», где каждую субботу в 11.00 дети с родителями посмотрят сказку в формате маленького спектакля.

Выставка работает в музее с 17 сентября по 10 января с 10.00 до 19.00. Возраст 0+. Подробную информацию об условиях посещения можно получить в музее.