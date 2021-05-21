В Томске переодели памятник любовнику в олимпийку из девяностых

Памятник любовнику надел голубую олимпийку с желтой молнией и фиолетовыми вставками. Преображение памятника связано с премьерой второго сезона сериала драмеди «Мир! Дружба! Жвачка!», которая состоится 24 мая. В сериале точно такую же олимпийку носила одна из героинь.

«Мир! Дружба! Жвачка!» познакомил зрителей с четырьмя подростками, растущими в эпоху 90-х. В первом сезоне действие разворачивалось в 1993 году. Друзья стали свидетелями того, как их город делят между собой банды кавказцев и афганцев, а также застали валютную реформу в России. Во втором сезоне действо переносится на год вперед, в 1994 год — герои сериала столкнутся с крахом финансовых пирамид, начавшимся после ареста Сергея Мавроди, и другими событиями.





Главные роли в сериале сыграли Егор Губарев, Валентина Ляпина, Юра Борисов, Никита Павленко, Федор Рощин, Егор Абрамов.







Первый сезон сериала стал одной из самых рейтинговых премьер года и вошел в топ лучших сериалов 2020 года по версии кинокритиков.