В Томске начался сбор новогодних подарков для пожилых из Дома ветеранов и хосписа

Волонтеры «Старость в радость» начали традиционный сбор новогодних подарков для бабушек и дедушек, которые живут в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, хосписах, Доме ветеранов и просто одиноким людям, сообщается в группе организации в социальных сетях.

«Вот и начался новогодний сбор подарков для наших бабушек и дедушек. В этом году мы передадим: подарки для творчества в дом инвалидов и престарелых "Лесная дача", соки, пюре, сладости и средства гигиены в хоспис при МСЧ №1, различные подарки в Дом Ветеранов», — рассказали волонтеры.

В качестве подарка вы можете приготовить теплые носки, сорочки, футболки и нижнее белья для бабушек и дедушек, шампуни, мыло и мочалки, мягкие сладости, в том числе диабетические, соки, смузи, пюре, джем, чай и цикорий. Также можно приобрети сканворды, настенные и настольные календари, пряжу, материалы или наборы для вышивки, бисер, мозаики, конструкторы Лего, раскраски, пластилин и другие принадлежности для творчества, востребованы яркие кружки и сувениры.

«Для хосписа необходимы: мази — Тетрадерм, Белогент, Аргосульфан, Офломелид. Подгузники для взрослых размера 3 (L) и 4 (XL), впитывающие пеленки 60х90, пенки и крема для ухода за лежачими больными, влажная туалетная бумага, полуторное постельное белье, простыни на резинках, подушки (не пуховые)», — рассказали волонтеры «Старость в радость».

Также вы можете подписать поздравительную открытку или сделать ее вместе с детьми.