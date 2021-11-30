В Томске начался сбор новогодних подарков для пожилых из Дома ветеранов и хосписа

Волонтеры «Старость в радость» начали традиционный сбор новогодних подарков для бабушек и дедушек, которые живут в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, хосписах, Доме ветеранов и просто одиноким людям, сообщается в группе организации в социальных сетях.
«Вот и начался новогодний сбор подарков для наших бабушек и дедушек. В этом году мы передадим: подарки для творчества в дом инвалидов и престарелых "Лесная дача", соки, пюре, сладости и средства гигиены в хоспис при МСЧ №1, различные подарки в Дом Ветеранов», — рассказали волонтеры.
В качестве подарка вы можете приготовить теплые носки, сорочки, футболки и нижнее белья для бабушек и дедушек, шампуни, мыло и мочалки, мягкие сладости, в том числе диабетические, соки, смузи, пюре, джем, чай и цикорий. Также можно приобрети сканворды, настенные и настольные календари, пряжу, материалы или наборы для вышивки, бисер, мозаики, конструкторы Лего, раскраски, пластилин и другие принадлежности для творчества, востребованы яркие кружки и сувениры.
«Для хосписа необходимы: мази — Тетрадерм, Белогент, Аргосульфан, Офломелид. Подгузники для взрослых размера 3 (L) и 4 (XL), впитывающие пеленки 60х90, пенки и крема для ухода за лежачими больными, влажная туалетная бумага, полуторное постельное белье, простыни на резинках, подушки (не пуховые)», — рассказали волонтеры «Старость в радость».
Также вы можете подписать поздравительную открытку или сделать ее вместе с детьми.
Сбор подарков уже начался и продлится до 15 декабря. Волонтеры опубликовали предварительный список пунктов, куда можно привезти подарки. Он может пополняться, поэтому за новостями лучше следить в группе движения.
• Cat Space | Пространство с котиками | Томск ул. Тверская, 92, вход с Тверской, цоколь с жёлтой дверью. Работает со вторника по воскресенье с 12:00 до 21:00, телефон: 43-00-86
• Магазин «Канцлер», Иркутский тр-т, 10. Работает с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00, в выходные с 11.00 до 17.00. Телефон: 75-07-67
• Томское отделение КПРФ , ул. Крылова 4/1, 3 этаж. Принести можно в будни с 10:00 до 18:00
• Syncretis, пр. Фрунзе, 103 Д, БЦ "Красное знамя", вход в двери, где Налоговая и МФЦ. 5 этаж, правое крыло SYNCRETIS. Принести подарки можно в будни с 10:00 до 19:00.
Также оставить подарок можно организатору акции Евгении. Адрес: Московский тракт 6/3, 1 подъезд, по предварительной договорённости (за 1 день). Телефон: + 7 (952) 80-11-800. Если вы предприниматель и хотите оказать помощь акции, также можете связаться с организатором.
«По этому же номеру можно сделать пожертвование (Сбер/Тинькофф) с подписью «Благотворительная акция». Спасибо всем, кто нам помогает», — добавили волонтеры.