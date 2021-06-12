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12 июня,
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В Томске игуана предсказала победу сборной России в игре с Бельгией на Евро-2020

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Игуана Киви, которая живет в томском зоопарке, предсказала победу российской команды в дебютном матче Евро-2020. Перед ящерицей поставили две прозрачные коробки с флагами России и Бельгии, и та решила пообедать из миски с российским триколором. Это означает, что Киви сделала ставку на нашу команду в дебютном матче Евро-2020.

В Томске игуана предсказала победу сборной России в игре с Бельгией на Евро-2020
В Томске игуана предсказала победу сборной России в игре с Бельгией на Евро-2020

Сборная России стартует на чемпионате Европы 12 июня в 22:00 по Мск. Соперником станет национальная команда Бельгии. Последний раз соперники встречались в 2019 году, и тогда оба раза верх брали бельгийцы.


Эксперимент с предсказанием провел телеканал ТНТ перед премьерой второго сезона сериала «Света с того света».


В центре сюжета – девушка Света, ставшая домашним экстрасенсомпоневоле: после несчастного случая она оказывается в инвалидной коляске и вынуждена подрабатывать «биоэнергомагом», чтобы заработать на операцию. Во втором сезоне к магическому антуражу Светозары (так Света называет себя на сеансах) добавляется игуана. ​

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