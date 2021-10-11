В Томск едет испанское шоу мыльных пузырей «CLINC!»

Визуальные спецэффекты, комические номера и, конечно, тысячи мыльных пузырей всех форм и размеров ждут томичей 17 октября. В ЦК ТГУ развернется первый в России и известный в Европе театр мыльных пузырей.

«CLINC!» – это не просто детское шоу мыльных пузырей. Это – новый вид искусства, который объединил современные технологии и искусство, элементы театра, пантомимы и мыльные пузыри.

Необычное шоу создал Пеп Боу, который прославился на весь мир как создатель жанра шоу мыльных пузырей, актер-мим, клоун и талантливый постановщик. Знаменитый режиссер из парка развлечений «Порт Авентура» работал над спектаклем больше 30-ти лет. Музыку к нему написал испанский композитор Ферран Мартинез Палоу. Мыльное шоу Пепа Боу собрало множество наград, включая испанскую театральную премию MAX в номинации «Лучший детский спектакль». Теперь у «CLINC!» есть поклонники в Европе, Азии и Латинской Америке. В России «CLINC!» представляют артисты из Екатеринбурга. Они обучались лично у Пепа Боу и проходили «проверку» испанской публикой.

«CLINC!» – это уникальная семейная постановка. В ее основе – юмористические сценки и трюки с мыльными пузырями. В одной программе переплетаются несколько сценических образов и разных сюжетов. Спектакль-настроение рассказывает о том, как меняется отношение к жизни людей, которые начинают видеть красоту вокруг себя и, вместо страха перед неизвестным, радуются новому.