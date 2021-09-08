В Пушкинской библиотеке открывается выставка об истории денег

Банк России 8 сентября открывает в томской библиотеке им. Пушкина выставку «Время и деньги».

Как сообщили в ЦБ, вся экспозиция представлена на 18 фотополотнах и состоит из пяти тематических блоков, которые рассказывают, как делали деньги, как защищали, как перевозили, сохраняли и считали.

«У каждого блока выставки своя фотоистория. Например, посетители узнают, как связано имя Исаака Ньютона с чеканкой монет. Увидят эволюцию способов пересчета денег — от древней доски с камушками до счетно-сортировальных машин и роботизированных касс», — рассказала управляющая томским отделением ЦБ Елена Петроченко.

Организаторы говорят, что выставка рассказывает о деньгах не только как о финансовом инструменте, но и как об участниках исторических событий России. Фото сопровождаются описанием, которое будет понятно гостям всех возрастов.

Посмотреть выставку можно в холле библиотеки на втором этаже. Посещение бесплатное, выставка работает до конца сентября.